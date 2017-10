A Veszprém az elején beragadt, de 100%-os maradt a kézi BL-ben

A Veszprém eddig hibátlan a kézilabda Bajnokok Ligájában, négyből négy meccset nyert, vasárnap rossz kezdés után 26-23-ra verte a THW Kielt.

Elég nehezen indult a Veszprém, hiába voltak kidolgozott akcióik és ziccereik Lékaiéknak, a Kiel kapusa, Andreas Wolff az első tíz percben ötször védett, illetve lőtték belé a labdákat. A 7-3-as német vezetés után Vranjes időt kért.

A játék azonban nem sokat változott hat-hét percig, Ilics ugyan magabiztosan lőtte a gólokat, de sok maradt a kihagyott helyzet, míg a Kiel könnyű gólokat lőtt, sokat lerohanásból. Állandósulni látszott a három-négy gólos különbség, de a Veszprém feljavult védekezésben, Lukas Nilssont is jól levették. Sokat mondó adat, hogy a Kiel tíz perc alatt csak egy gólt szerzett, így a 24. percben kiegyenlített a Veszprém Marguc góljával (10-10).

Hiába védett azonban többször is bravúrral a félidő hajrájában Mikler Roland, a Kiel újra háromgólos előnybe került (12-15). A veszprémiek védekezése nem működött mindig precízen, Dzsamali helyén vált sebezhetővé a magyar csapat. A németeknél Wolff továbbra is nagy formában védett, 48%-on állt a félidőben, míg a magyar kapusok csak 21%-on.

Nagy László a Veszprém-Kiel BL-meccsen

A második félidőt lendületesen kezdte a Veszprém, Ilics talált be egy jó figura végén, majd Lékai futott kapuig, Manaszkov pedig egy cunderrel egyenlített (15-15). Két perc múlva aztán Lékai villant megint, a sánc fölött húzta keresztbe, majd Manaszkov újabb találatával vezetett a meccs során először a Veszprém. A balszélső elkapta a fonalat, a társak így egyre többször találták meg, négy kísérletből négyet lőtt be, a Veszprém pedig két góllal vezetett (20-18).

A Kiel ugyan egyenlített, de a Veszprém dinamikája megmaradt, a másik szélső Gajic is felpörgött, indításból, szélről és hetesből is betalált, ő is 4/4-en állt, Mikler pedig megint jókor védett bravúrral, az utolsó hét perc így 23-21-ről indult.

A kétgólós előny gyorsan elveszett, egy labdaeladásból majd egy ziccer kihagyása utáni letámadásból egyenlített a Kiel. Két óriási átlövésből azonban bebiztosította a Veszprém a meccset. Ilics bombázott először tíz méterről, majd Nagy László jött a másik oldalról, sánccal együtt talált kapuba. Ekberg a másik oldalon kihagyta a büntetőt, aztán Lékai átlövéssel fejezte be a meccset (26-23).

Férfi BL, csoportkör, 4. forduló, B csoport:

Telekom Veszprém-THW Kiel (német) 26-24 (12-15)



a Veszprém gólszerzői: Ilic 6, Lékai 5, Manaszkov, Gajic 4-4, Nagy L. 3, Sulic 2, Jamali, Marguc 1-1