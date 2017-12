Nem a mi szintünk, Norvégia átgázolt a kéziseken

Sok idő nem lesz a súlyos nyitóvereség emésztésére, mert vasárnap hattól a svédekkel szemben már lehet is javítania a magyar női kézilabda válogatott a németországi világbajnokságon.

Keményebb ellenfél nem is lehetett volna a női kézilabda-világbajnokság nyitómeccsére, mint a címvédő Norvégia. A norvégok nagy győzelmi szériája megszakadt a riói olimpián, ezért most természetesen szerettek volna visszatérni a csúcsra.

Általános vélekedés volt ugyanakkor, ha valamikor, akkor az első meccsen meg lehet szorítani őket, mert még nincsenek azon a sebességi fokozaton, mint a második héten. A franciák is kicsit lazábban vették, a szlovénoktól ki is kaptak az A-csoportban, ahonnan mi ellenfelet kapunk.

Felszabadultan, nyomás nélkül, pihenten lehetett játszani, már a sorsoláskor tudtuk, nem ezt a meccset kell megnyerni a távolabbi céljaink megvalósításáért, vagyis a továbbjutásért. Hanem például a svédek ellenit - bár akkor sem mi vagyunk az esélyesek -, akik 33-30-ra kikaptak a lengyelektől.

Ötszáz magyar drukker elkísérte a csapatot, a hangpróbát meg is nyerték a norvégokkal szemben a meccs előtt, és akkor még nem tudtuk, nagyjából ennyinek örülhetünk ezen a nyitómeccsen.

A mieink kezdték a meccset, az első támadásnál – ahogy az első félidőben sem - nem volt bent balkezes, Tóth Gabi volt Görbicz egyik oldalán, Zácsik Szandra a másikon, beállóban pedig Mayer Szabina kezdett.

Védekezésben zavaróval kezdtünk, Görbicz próbálta ezzel meglepni győri klubtársát, Oftedalt.

Az első öt perc után 3-2 volt az állás, Zácsik és Schatzl volt a két magyar gólszerző. Utána viszont a technikai hibáinkat keményen büntették villámgyors lerohanásokkal a norvégok, 7-2-nél Rasmussennek időt kellett kérnie. Most már nem táblát kellett letenni, hanem mint egy kvízjátékban gombot nyomi a zsűriasztal sarkánál.

Kovacsics jött Görbicz helyére, védekezésben is visszaálltunk hatos falra, Bíró is védett egyet. A támadásunk viszont akadozott, nem úgy az ellenfélé, Herrem a szélről ejtett. (8-2)

A 15. percre már Nora Mörk bombáival 12-5 volt, Lunde bravúrokat mutatott be a kapuban, Oftedal újabb gólja után Rasmussen már kikérte második idejét, mert variálta ugyan a felállásokat, nagyon könnyen találták meg a réseket. Pedig Heidi Löke nem is volt bent állandóan támadásban, igaz Brattset megfelelően helyettesítette.

Ez a szünet most kevéssel jobban hatott, két magyar gól jött,

ekkor már 7 mezőnyjátékossal támadtunk, két beálló volt a falban, Szekeres és Kisfaludy.

Bódit is meg lehetett találni a szélen. Magyar válogatottól ezt a rendszert még nem láttuk, ezen a vb-n alighanem szükség lesz rá, ha meglepő akarunk húzni.

15-9-nél Hergeirsson kapitány gondolta úgy, hogy felkészíti a játékosait erre a variációra, és időt kért.

Néhány technikai hiba után 18-9 lett, két üres kapus gólt is kaptunk, érezni lehetett a olykor tanácstalanságot, de még inkább a tehetlenséget: bármit csinálunk, nem és nem tudunk feljebb zárkózni.

A félidő végére alakult ki a legnagyobb különbség, mert Oftedal a cselei után betört, és egy másodperccel a vége előtt 21-11 lett.

Második félidő:

Janurik állt a magyar kapuba, voltak komoly hárításai, ziccert is fogott, dupla védése is volt egy norvég támadásnál. Háfra Noémi is bátran vállalkozott,

Negyedórával a vége előtt 26-17 volt az állás, érdemben nem sikerült csökkenteni a hátrányt. Kovács Anna és Görbicz is hetest hibázott, ez jól érzékeltette, hogy már a koncentráció sem volt az igazi.

A vége 30-22 lett, Görbicz átlövésből Lunde lábaihoz dobta a labdát. Reálisnak mondható a különbség, a folytatás csak jobb lehet, remélhetőleg a gyenge meccsünket ezzel le is tudtuk.

Eredmény, 1. forduló, B csoport:

Norvégia-Magyarország 30-22 (21-11)

Bietigheim-Bissingen, 4000 néző, v.: Hansen, Christiansen (dánok)

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/5

kiállítások: 6 perc, illetve 6



Magyarország:

Bíró - Schatzl 3, Szöllősi-Zácsik 1, Görbicz 3, Mayer, Tóth G., Bódi 3. Cserék: Szekeres, Kovács A. 3, Kisfaludy 2, Kovacsics 2, Klivinyi, Lukács 1, Háfra 4, Janurik

Eredmények, csoportkör, 1. forduló:



A csoport, Trier:



Spanyolország-Angola 28-24 (15-13)

Szlovénia-Franciaország 24-23 (13-10)



Románia-Paraguay 29-17 (16-7)



C csoport, Oldenburg:



Montenegró-Dánia 31-24 (17-12)

Brazília-Japán 28-28 (12-15)



Oroszország-Tunézia 36-16 (14-9)



B csoport, Bietigheim-Bissingen:



Norvégia-Magyarország 30-22 (21-11)

Lengyelország-Svédország 33-30 (17-15)



Csehország-Argentína 28-22 (15-9)



D csoport, Lipcse: