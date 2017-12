Az eddigi jóslatok bejöttek, de most jön a neheze

Két előre kalkulálható vereség (Norvégia és Svédország ellen) után a magyar női kézilabda-válogatott hol nagyobb, hol kisebb magabiztossággal hozta azt, amit előre eltervezett. A lengyelek és a csehek ellen voltak olyan szakaszai játéknak, amikor sikerült jelentősebb előnyt kiharcolni, igaz a meccs végére nem sikerült megtartani azt.

A csapatkapitány, Görbicz Anita még a vb előtt azt mondta: másfél éve készülnek arra, hogy a lengyeleket legyőzzék, és a cseheket is meg kell verni. "Az nem lehet, hogy ne sikerüljön" – így nyomatékosította az álláspontját.

Bódi Bernadett a csehek ellen a meccs embere lett, lövést sem hibázott – hét gólig jutott, és folyamatosan variálta a sarkokat, technikákat –, ennek ellenére azt mondta, hogy a lengyelek elleni meccs volt a nehezebb. Bár szerinte így is nagyon nehéz összehasonlítani és különbséget tenni a kettő között.

Érzése szerint az a siker volt az értékesebb, mert azzal teremtették meg a lelki nyugalmat saját maguknak. És olyan helyzetbe kerültek, hogy az utolsó fordulóban akár ellenfelet is választhassanak. Ha ugyanis kikapunk, akkor biztosan a románok jönnek, és eggyel több pihenőnap, csak hétfőn kellett volna pályán lenni, cserében Ambros Martín ülne a másik kispadon, aki testközelből ismeri a mieinket.

A franciák ellen most még egyszer lehet felszabadultan játszani, mert ők az esélyesek, mégiscsak ezüstérmesek voltak az olimpián. Abból a három válogatottból, amelyiket kaphattunk előzetesen, a legjobbak.

A célok és a győzelmek eddig összhangban voltak, de Görbicz még azt is mondta az elutazás előtt, hogy a nyolc közé szeretne bejutni.

Az a furcsa helyzet állt elő, ha a franciákon átlépünk, könnyebb ellenfél jön, mert a szerbek ugyan 4 éve ezüstérmesek voltak, első ránázésére, nem összevethető a játékoskeretük a franciákéval. A mostanában hullámzóan teljesítő Montenegróra még inkább illik ez a megállapítás.

A csehek ellen Zácsik Szandra is remekelt, öt gólig jutott. Az ő játéka azért kivételesen fontos, mert nincs más klasszikus, magas átlövő a keretben. Ha nem lépnek ki rá, lényegesen kevesebb hely jut a beállónak, szélsőnek is. Nagyon őszintén elmondta, hogy nagy gödörbe került a vb-n, de most kijöhet belőle.

És egyébként is az a fontos, hogy a csapat magával húzza azokat, akik kevesebbet játszottak, mert az nem lehet, hogy ennyi jó játékosból egyszerre nem megy senkinek sem a játék. Rasmussen az elejétől sulykolja, mindenkire szükség van, néhány emberrel még egy meccset sem lehet megnyerni, nemhogy egy tornán jól szerepelni.

Mészáros Rea két fontos gólt dobott a cseheknek, nem sértődött meg, hogy az első meccseken a padot nyomta, esélye sem volt arra, hogy akár támadásban, akár védekezésben bizonyíthasson.

Innen várjuk a nyolcaddöntőt, két éve nem sikerült a nyolc közé jutni - a lengyelek állták az utunkat -, négy éve igen, hat éve pedig még csak ott sem voltunk a vb-n. Ebből a hullámzásból kellene most jól kijönni.

A vb előtt azt mondta az összes magyar és külföldi szakértő, a magyar válogatott bárki ellen képes lehet a bravúrra. A lehetőség adott, fél hattól (a Sport1 és az index is közvetíti) kiderül, így van-e.

Adatok

A franciák azért nem az első helyen jutottak tovább,

mert az első körben váratlanul kikaptak a szlovénoktól (23-24).

Aztán nem tudták legyőzni a spanyolokat (25-25),

így az utolsó fordulóban már biztosan verték a csoportelső románokat (26-27),

de az maximum csak önbizalomszerzésre volt jó a gyakorlás mellett.

Az egész torna legjobb kapusa náluk van, Darleux 45 százalékkal védett eddig. A fej fölé tartó labdákkal lehet legkevésbé meglepni, csak egyet nem tudott csak hatástalanítani.

A lerohanásaikat 74 százalékkal használják ki - hajszálra ennyi a miénk is -, a szaggatottról 39 százalékos pontossággal céloznak, egy százalékkal vannak csak előttünk. A heteseket 70 százalékos magabiztossággal értékesítik. (Nálunk 73 százalék ez az arány.)

63-59

Ez a két csapat lövő statisztikája, ami azért becsapós, mert voltak azért könnyebb meccsek mindkét oldalon. Igaz nálunk csak egy, az argentinok elleni.

Ha a kapu felső részét választotta, nem hibázott lövést Lacrabere, Dembele, Flippes és Nze Minko sem. 20 gólt lőttek a felső sarkokba vagy a léc alá.

Nálunk Kovács Anna, Háfra és Klivinyi sem hibázott. 14-ből 14-szer betaláltak.

Legeredményesebb játékosuk, Houette mindössze három lövést rontott a tornán. Ő egyébként 26 gólnál jár öt meccs után.

Nyitókép: A magyar válogatott ünnepli 31-28- arányú győzelmét a lengyel együttessel szemben a női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 4. fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzés végén a németországi Bietigheim-Bissingenben 2017. december 7-én. (MTI/PAP/Marcin Bielecki)