A 40 éves kapus már a kézi-vb első meccsén az év gólpasszát adta

A férfi kézilabda-világbajnokság nyitómeccsén a házigazda Franciaország nagyon simán verte Brazíliát. A francia válogatott 40 éves kapusa, Thierry Omeyer nagyon hatékonyan védett, és adott egy olyan egész pályás gólpasszt, amilyet még nem sokan láttak.

A franciák kapujában Omeyer kezdett, nem is tudtak vele mit kezdeni a brazilok. A kapus 21 lövésükből 14-et kivédett, 66,6 százalékos volt a mutatója. Franciaország viszont támadásban is hatékony volt, 17-7-re nyerte az első fordulót, így nem volt meglepő, hogy Didier Dinart kapitány a cserekapust. Vincent Gerardot vitte be a második félidőre Omeyer helyett.

Omeyeren persze nem a statisztikája miatt ámulnak a legtöbben, hanem az asszisztja miatt, ami még ha nem is volt szándékos, egészen egyedi lett. 10-3-as vezetésnél a kapus megszerezte a labdát és egyből az üresen maradt brazil kapura dobta. Nem volt elég pontos, a keresztlécet találta el, de Luc Abalo ettől függetlenül már az indítást várva rohant a pályán, és éppen időben érkezett egyedül a hatoshoz, pont a kezébe pattant a labda, amit aztán ő már bevágott az üres kapuba.

A kapus később viccelődve mondta a TV2 Sportnak, hogy gyakorolta ezt a dobást. „Persze hogy tudok gólt dobni, de úgy tűnik, Luc ezt nem hitte el, ezért rohant, aztán a kezébe hullott a labda."

Nézzük meg a dobást egy kicsit felturbózva is:

A franciák végül 31-16-ra nyertek.