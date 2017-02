Hihetetlen triplarekord Denverben

Csak rekorddal lehet legyőzni a ligaelsőt, a Denver 132-110-re nyert a Golden State ellen úgy, hogy NBA-rekordot állított fel azzal, 24 triplát szórt be. Ezzel a Houston tavaly december 16-i, New Orleans Pelicans ellen elért rekordját állították be, de amíg a Rocketsnek 61 kisérlet kellett, addig Nuggets 40-ből jutott el csak hárompontosokból 72 pontig.

A denveriek legjobbja Nikola Jokic lett, aki 17 pontig jutott karriercsúcsnak számító 21 lepattanót szedett össze és 12 asszisztja is volt. A Warriors legnagyobb sztárja, Stephen Curry nem igazán villogott. 11 triplakísérletéből csak egy volt jó, és csak 11 pontig jutott, a legeredményesebb Kevin Durant lett 25 pontjával. A Denverből a legjobban az újon Juan Hernangomez dobálta a triplákat, 9-ből 6 ment be.

Nem csak a Denver, hanem a San Antonio is egy elképesztő rekordot döntött meg. A Spurs az Indiana Pacers otthonában elért győzelmével bebiztosította, hogy sorozatban a 20. szezonjában zár majd pozitív mérleggel, ezzel megdöntötte a Utah Jazz 1985 és 2004 között felállított 19 idényből álló csúcsát.

Denver Nuggets-Golden State Warriors 132-110

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 72-88

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 108-110

Dallas Mavericks-Boston Celtics 98-111

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 120-98

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 102-89

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 103-112

Miami Heat-Orlando Magic 107-116

Indiana Pacers-San Antonio Spurs 106-110

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 99-105