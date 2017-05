A támadók rémálmává vált a magyar kosaras

Hanga Ádámot beválasztották a spanyol kosárlabda-bajnokság alapszakaszának álomcsapatába. A Baskonia Vitoria játékosa ezen felül most a forduló legjobbja is lett.

A magyar kosaras sorra kapja az elismeréseket, a múlt héten az Euroliga legjobb védőjévé választották, most pedig az Endesa Liga legjobbjai között is ott van. A szavazáson az edzők és a média a második helyre tették, a szurkolók pedig a harmadikra, így került be a legjobb öt közé.

A liga honlapja kiemeli, hogy Hanga az alapszakasz mind a harminc meccsén kezdő volt, védjegyévé vált intenzív védekező munkája, amivel az ellenfelek támadóinak rémálma lett.

Hanga az alapszakaszban 11,9 pontot átlagolt, meccsenként 4,0 lepattanója, 2,4 asszisztja és 1,33 lopott labdája volt. Utóbbival ötödik lett a bajnokságban.

A legjobb öt közé még Sergio Llull (Real Madrid), Edwin Jackson (Movistar Estudiantes), Bojan Dubljevic (Valencia Basket) és Giorgi Shermadini (MoraBanc Andorra) került be.

Hanga az utolsó fordulóban is jól játszott, 18 pontott dobott a Fuenlabradának. A Baskonia 103-66-re nyert. Az alapszakaszban a második helyen végzett, így a rájátszásban pályaválasztó lesz. A Baskonia a Gran Canariával kezd, két győzelemmel lehet a legjobb négy közé kerülni. Hangának ez még sosem sikerült Spanyolországban.



„A héten megsérült csapattársam, Raf Luz és a szezonjának vége, így ismét elvesztettünk egy fontos embert a rotációból. Még nehezebb feladat hárul ránk, de győzni akarunk, ezzel a mentalitással kezdjük a rájátszást" – nyilatkozta Hanga az MTI-nek.