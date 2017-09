Szebben nem lehetett volna kiesni a kosárlabda-Eb-ről

A magyar kosárlabda-válogatott 86-78-ra kapott ki Szerbiától az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Az olimpiai második szerbek domináltak a pályán, de egy-egy jobb periódusa a magyar csapatnak is volt, szorossá tudta tenni a mérkőzést. Két legjobbunkat, Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot kikapcsolták, de Perl Zoltán nagyszerű játékkal lett vezéregyéniség.

A szerbek gyorsan lerajtolták a magyar válogatottat, amely egyetlen egyszer, Rosco Allen triplájával még vezetett, de 3-2 után állva maradt a csapat. Szerbia könnyedén szerezte a kosarakat, a magas embereik simán gyalogoltak be többször is a magyar palánkig. Nem volt meg az a sebesség a játékban, amivel például a cseheket verték Hangáék, bizonytalannak és bátortalannak tűnt csapat.

Szerbia azt játszotta, amit várni lehetett tőle, a centereit mozgatta, védekezésben pedig Hanga Ádámra és Vojvoda Dávidra figyeltek nagyon, két legjobbunk nem is nagyon tudott érvényesülni, nem sikerült tiszta dobóhelyzeteket sem kialakítani. Pár perc alatt ijesztő hátrányba kerültünk, 16-3-ra ment az ellenfél. Négy és fél perc után tört meg a kosártalan sorozat, Keller Ákos tört be a palánknál, majd Ferencz Csaba triplája is lendületet adott. A padról beszálló Perl Zoltán is magabiztosságot adott, bátran ment bele egy-egyekbe a centerekkel is. A 13-ról 4 pontra csökkent a különbség, de a negyed vége ismét Szerbiáé volt, nyolc ponttal nyerte az első negyedet (16-24).

A második negyedben még nagyobb erőbedobásra késztette Ivkovics válogatottja a szerbeket. Keller javult fel centerjátékban, egymás után szerzett két kosarat, sikerült többször is megbontani és kipasszolni a szerb védelmet. A támadásban Kuzmics tűnt foghatatlannak, sorra szerezte pontjait. Hanga alárendelte magát a többieknek, pontot nem dobott, de sok asszisztot adott és védekezésben is többször megvillant, jól blokkolt és több labdát is szerzett. A negyed közepén Vojvodától és Ferencztől is érkezett tripla, így négy pontra feljött a magyar csapat. A szerb kapitány időt is kért, így a félidő vége előtt belehúzott az ellenfél, és hét ponttal vezetett (41-48).

A harmadik negyedben a szerbek megint elég könnyen elhúztak, a dobógép Bogdanovics nyitott egy triplával, majd két újabb hárompontos érkezett tőlük. Keményebb védekezésre is váltott az ellenfél, a magyarok távoli dobások pedig pontatlanok lettek. Gyorsan 15 pont lett a két csapat között a különbség. A szerb centerek, Marjanovics és Kuzmics foghatatlanok voltak, a remek dobóformát mutató Ferencz és Perl tartotta még meccsben a válogatottat, de már minden eldőlni látszott, 16 pont különbséggel vezetett Szerbia (53-69).

A negyedik negyedben azért sikerült meglepni az ellenfelet, Ferencz kettő, Vojvoda egy triplát dobott, már csak hét pont volt a magyar csapat hátránya. A szerbek ezután megint rákapcsoltak, Marjanovics termelte a pontokat, 15 pont lett újra a különbség. A végére aztán gála jellegűvé vált a meccs. Hanga és Vojvoda már többnyire a padon ült, Ivkovics pedig beküldte a keveset játszatott kosarasait. Ruják élt is a lehetőséggel, két triplával villant meg, a meccset pedig Perl zárta le egy büntetővel.

Szerbia-Magyarország 86-78 (24-16, 24-25, 20-12, 17-25)



pontszerzők: Bogdanovics 17, Kuzmics 17, Mícsvan 14, Marjanovics 14, Lucsics 11, Jovics 9, Miloszavljevics 4, illetve Perl 22, Ferencz 15, Vojvoda 11, Keller 8, Ruják 6, Karahodzsics 6, Eilingsfeld 4, Allen 3, Wittmann 2, Hanga 1