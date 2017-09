Újra együtt játszik majd LeBron James és Dwyane Wade a Cleveland Cavaliersben. Wade a Chicago Bullst hagyta ott, egy évet írta új csapatánál.

Wade a 15. szezonjának fut neki az NBA-ban, a liga egyik kiemelkedő képességű játékosáról van szó, még akkor is, ha utolsó idénye magához képest nem volt túl erős, a 18,3 pontos átlaga azért sokan irigyelhetik.

Wade és James ellenfélként egy 2015-ös Miami-Cleveland-mecssen

Wade 12-szer szerepelt az NBA All Star csapatában, egymás után négyszer döntőzött és kétszer (2011, 2013) bajnok is lett a Miami Heattel. Itt együtt játszott közeli barátjával, Jamesszal is. 2006-ban még nélküle lett bajnok.

A 35 éves játékosért több klub, az Oklahoma, a Miami és a San Antonio is érdeklődött, de ő azt mondta, csak a Clevelandben akar játszani. James a klub médianapján csak annyit mondott, hogy Wade bajnoki géneket hoz a csapatba, egy nagyszerű irányító, akinek remek agya van, és jól játszatja a többieket.

A Clevelandban Wade a veterán minimumfizetést kapta, évi 2,3 millió dollárt, igaz 16 millióért kellett kivásárolni a Chicagóból.