2015-ben voltak ilyen mélyen LeBronék

Bár nagyon a szezon elején járunk, hiszen a csapatok többségének csak 6-7 meccs ment le eddig az NBA-idényből, de arra nem sokan gondoltak volna, hogy a tavalyi döntős Cleveland Cavaliers olyan gyengén kezd majd, hogy hét játszott meccsel ne legyenek rájátszást érő helyen.

LeBron Jamesék sorban harmadszor kaptak ki, a Brooklyn Nets és a New Orleans Pelicans után most a New York Knicks verte őket, 114-95-re kaptak ki, ezzel 3-4 a mérlegük. A Knicksben Tim Hardaway Jr. 34, Kristaps Porzingis 32 pontot dobott, egyiküket sem tudták megállítani. A Cavaliers 2015 januárja óta nem állt negatív mérleggel, akkor 19-20 volt a győztes és vesztes meccsek száma, de a végére összekapták magukat, és döntőig mentek – most sem kell egyelőre aggódni értük.

Ugyan nyugaton ennyire még nem csúszott le a Golden State Warriors, de aggasztó, hogy már ők is három vereségnél járnak, most a Pistons verte őket, 14 pontos hátrányból fordítva.

Stephen Curry, Klay Thompson és Kevin Durant 84 pontot dobtak együtt, az úgynevezett true shooting százalékuk 76,6 volt (ebben a két- és hárompontos dobások nagyobb súllyal számítanak, mint a büntetők), de ez sem volt elég a győzelemhez, mert 26 eladott labdájuk volt, ami azért a Warriorsnál is megérződik a teljesítményen.

