LeBron James ragadozóvá vált, 57 ponttal húzta ki a gödörből a Cavst

A Cleveland Cavaliers borzasztóan kezdte az idei NBA-szezonját, első nyolc meccséből ötöt elveszített, péntekig négymeccses vesztes sorozatban volt, de emlékezetes meccsen szakadt ez meg. LeBron James óriásit játszott, a Washington Wizardsnak 57 pontot dobott, így aztán egy csomó ranglistán is feljebb lépett.

A Cleveland 130-122-re győzött. ahogy szinte mindig, most is James uralta a játékot. 57 pontja mellett szedett 11 lepattanót, kiosztott hét asszisztot, szerzett három labdát és két blokkja is volt.

Nézzük, mi mindent jelentett ez az 57 pont

James az 57 pontjával franchise rekordot állított be, Kyrie Irvinggel van most holtversenybe

a hetedik olyan NBA-játékos lett, aki legalább 29 ezer pontot dobott karrierje során

32 évével a legfiatalabb 29 ezer pontnál többet dobó játékos

ez volt a 11. olyan meccse, amikor 50 pont fölé került, ebben a kategóriában Allen Iversonnal együtt a hatodik az örökranglistán

sorozatban a nyolcszázadik olyan meccse volt, ahol kétszámjegyű dobott pontjainak száma

Kobe Bryant mellett ő az egyetlen olyan NBA-s, aki a 15. szezonjában tudott 50 pont felett dobni

„Minden dobásomnál azt éreztem, hogy be fog menni" – mondta a meccs után James, aki eddigi karrierje során még sosem érezte ilyen jól magát.

„Ő volt a meccs legjobb játékosa, de ő a világ legjobb játékosa is. Amikor ilyen ritmusban és ilyen szellemiségben játszik, senki sem tudja megállítani a pályán" – mondta róla csapattársa, Dwyane Wade.

Eredmények: