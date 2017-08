McGregor leordította Mayweather arcát a mérlegelésen

Magyar idő szerint péntek éjjel megtartották az óriási várakozással körülvett, de szakmailag sokat szidott Mayweather-McGregor-meccs mérlegelését. Mindketten az előre megbeszélt 154 fontos (majdnem 70 kilós) súlyhatáron belül maradtak, sőt, az amerikai bokszlegenda 2,5 kilóval elmaradt a limittől – egyébként mindig ekkora súllyal szokott mérlegelni -, miközben az ír MMA-s saját bevallása szerint komoly fogyasztáson van túl, és az egy napi rehidratációt követően a meccsre már 170 fonttal (77 kilósan) fog kiállni.

Ahogy azt borítékolni lehetett, az ír még utoljára megpróbált belemászni a sokkal-sokkal esélyesebb amerikai arcába. Már Floyd Mayweather mérlegelése közben arrébb kellett hessegetni, a mérlegelést követő kötelező farkasszemnél aztán kiordibálhatta magát:

McGregor többek között azt ordította, hogy „Olyan, mint a kutyaszar. Fel van fújódva, tele van vízzel. Még soha nem láttam ilyen rossz formában.”

A hisztérikus ordibáláson még a sokat látott Mayweather is láthatóan megütközött, de végül - nyilván készült erre a forgatókönyvre - csöndes közönnyel vette tudomásul a történteket, majd pedig a teremben elsöprő többségben lévő ír szurkolóknak is üzent:

És megint megígérte, hogy kiüti Conor McGregort.

