Karnyújtásra a bajnoki címtől Michelisz csapata

Kis szerencsével és két jó futammal bajnok lehetett volna már az utolsó előtti hétvégén Michelisz Norbert csapata, a M1RA a TCR International Seriesben, ám a kínai pálya vonalvezetése nem kedvezett a Hondáknak, így nem sikerült 95 pontos előny fölé menni az utolsó, dubaji forduló előtt.

Olyannyira nem kedvezett a hétvége a M1RA-nak, hogy Roberto Colciago és Tassi Attila a dobogótól is távol maradtak – az első futamon az olasz a hatodik, Tassi a tizenegyedik lett, és ezen a második, fordított rajtrácsos versenyen sem tudtak sokat javítani, ott nyolcadik és kilencedik helyekkel zártak – sokat segített nekik, hogy Fréderic Vervisch és az összetettben élre ugró Jean-Karl Vernay előttük összeakadt kicsit. Előbbi ki is állt, Vernay egy gyors szerelésre kiment a boxba, és még így is pontszerző helyen tudott zárni. Utolsó, tizenkettedik lett, de a két Hyundai nélkül egy pontot így is kapott.

Hogy a Volkswagenek mennyire jól mentek Csöcsiangban, azt jól jelzi, hogy Huff és Gianni Morbidelli 10 másodperces előnyről fogták meg az élen James Nasht, aki végül csak harmadik helyen zárta a 19 körös futamot.

Más kategória volt a Hyundai

Hogy miért csúszott mindenki pár hellyel feljebb, arra magyarázat, hogy az egyelőre ideiglenes versenyengedéllyel rendelkező Hyundaiok nem számítottak bele a pontversenybe Kínában – épp azt tesztelték, milyen teljesítményre képesek. Gabriele Tarquini a 14. helyről indulva nyert simán, és ha nem kap áthajtásos büntetést tesztpilóta-társa, Alain Menu, alighanem sima kettős győzelmet aratnak. A láthatóan túl gyors Hyundai miatt a TCR-szervezők egyből léptek, már a második versenyre 40 kilóval büntették a két pilótát, ráadásul 5 százalékot is elvettek a motorerőből. Ez sem sokat rontott rajtuk, a második futamon a 4-5. helyeket gyűjtötték be.

Vernay megnyugtató előnnyel várja a végét, Tassi második

A futamgyőzelemmel felérő második, illetve az egy pontot jelentő tizenkettedik helyével Vernay 207 ponttal, 21 pontos előnnyel várja az utolsó hétvégét, mögötte Tassi Attila 186 ponttal a második, közöttük dől majd el a bajnoki cím sorsa november 18-19-én Dubajban.

Michelisz csapata, a M1RA 69 pontos előnnyel megy oda, vagyis már a két futam között bajnok lehet az újonccsapat. A magyarok 405 ponttal állnak, mögöttük második a Craft-Bamboo 336 ponttal, a harmadik a Kínában nagyon termelő Leopard 325-tel.

