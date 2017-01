A pályát és versenyzőket is nehéz volt megtalálni a ködben

Zágrábban a szél, Adelbodenben a köd szólt bele a világkupa szlalomfutamjainak eredményébe. Az egy dolog, hogy a nézők nem igen láttak semmit a versenyzőkből az első menetben, de a sízők sem könnyen követték a pálya vonalát.

Az idő elég változékony volt, míg az első futamban harmadikként startoló és legjobb időt menő Henrik Kristoffersen még elég jó látási viszonyok között jött le, addig a hatodikként rajtoló, a szakágban három világkupát nyerő Marcel Hirscher már a köddel is megküzdött. Emiatt is kapott 1,60 másodpercet a norvégtól. Ki is akadt ezen, a fejét rázta a célban. Más versenyzők is éreztették frusztráltságukat a köd miatt. A norvég Leif Kristian Haugen csak nevetett, amikor próbálta megtalálni magát a visszajátszott felvételeken.

„Az első három sízőnek még sütött a nap, aztán jött a köd. Rossz tapasztalás volt. Elég nehéz, amikor nem is látod a kapukat mielőtt kerülöd őket" – mondta Haugen az Nrk-nak.

A futamot nem fújták le a szervezők, de annyit segítettek a versenyzőknek, hogy kékkel megfestették az íveket a havon.

A második futamra kitisztult az idő, könnyebb dolguk volt a síelőknek, legalábbis az első húsznak. A végén a pálya felső részére megint köd, mégha nem is olyan sűrű, ereszkedett. Ez azonban már nem játszott akkora szerepet.

A harmincadikként startoló Kristoffersen így is nagyot ment, a lesíelt pályán két századdal gyorsabb volt, mint a legelőször induló Jonathan Nordbotten, aki a harmincadikról a tizedik helyre kapaszkodott fel. A második a Zágrábban nyerő Manfred Mölgg lett, a harmadik az összetett világkupát vezető Marcel Hirscher.