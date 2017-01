Fél perc tömény sokk az elején, ugyanennyi a végén

A világ legnehezebb lesiklópályájának a kitzbühelit tartják, ott nyerni nagyjából olyan, mint egy kerékpárosnak behúzni a Tour de France-t, vagy egy teniszezőnek Wimbledont. A pálya alján elérhető 140 kilométer per óra feletti tempó, a vad vonalvezetés, az ugratók és a balesetek teszik rettegetté a Streifot. Most éppen ott rendeznek világkupát.

A célban általában 45 ezer vagy még annál is több ember tombol, meg is érdemli mindenki az ovációt, mert valahol túlélőverseny is ez a lesiklás.

„Mindenkinek gratulálok, aki velem együtt le tudott jönni. Azt hiszem, mindannyian őrültek vagyunk" – nyilatkozta a pályáról a svájci Didier Cuche, aki mindenkinél többször, ötször tudott nyerni Kitzbühelben. Félős sízőt nemigen látni, de ha még az egyik legjobb is így beszélt a Streifről, elhihetjük neki, hogy tényleg különleges a pálya.

Már a számok is elég félelmetesek, a

860 méteres szintkülönbségű pályán 85%-os meredekségű részek is vannak, a 140 feletti maximális tempó mellett 103 km/h-s is lehet az átlagsebesség.

Michael Wachlhofer 2006-ban állította be a sebességrekordot, 153 km/h-val száguldott be a célba.

A versenyzők nem túl magasról, 1663 méterről indulnak neki a 3312 méter hosszú pályának. Elég hamar elérnek a Mausefalle nevű ugratóig, amiről repülnek úgy 60-80 métert, és 110-120 fölötti tempóval csapódnak a hóba. Még a pálya felső részén van egy 85 százalékos letörés, aminek a végére megint 110 körül lesz a sízők sebessége. Ha talpon maradtak az éles kanyarokban, az Alte Schneise letörésen jön a következő kigyorsítás, majd a Seidlam-ugrató, aztán a Hausbergkantén is repülnek, mielőtt ráfordulnak a célegyenesre, ahol elérik a csúcssebességet, és jön még egy ugrás.

„Az első 30 másodperc tiszta terror, az utolsó 30 másodperc tiszta terror. A kettő között pedig megpróbálod felfogni, hogy élted túl a felső részt, és felkészíted magad lelkileg, hogy túléld az alsó szakaszt is" – tette érzékelhetővé a pálya nehézségét Rob Boyd, aki 1991-ben harmadik lett.

Az ilyen nehéz és gyors pályán szinte elkerülhetetlenek a bukások és a súlyos sérülések. A Streif sok áldozatot szedett történelme során.

A legnagyobb bukás Daniel Albrechté volt 2009-ben, az utolsó ugrató után veszítette el egyensúlyát, jó hetvenméteres repülés végén a hátára érkezett. Húsz percig ápolták a pályán, két napig életveszélyes állapotban, mesterséges kómában volt agy- és tüdősérülései miatt.

2008-ban Scott Macartney is ugyanott bukott, ahol Albrecht, ugrás közben elveszítette az irányítást, aztán ő is tehetetlenül pörgött a havon, fejsérülései miatt egy napig öntudatlan állapotban volt. Mivel becsúszott a célba, értékelhető volt az eredménye, 33. lett.

1995-ben Pietro Vitalini kirepült a pályáról, szerencséjére a kerítés mögött mély hó volt, így elég hamar megfogta a többször átpördülő sízőt

1989-ben Brian Stemmle a pálya szélére sodródott, majd teljes sebességgel nekiment a védőkerítésnek. Öt napig volt kómában, több belső sérülést szenvedett, az orvosok ötven százalék esélyt adtak neki a túlélésre

1987-ben a versenyt korábban megnyerő Todd Brooker szerinte is minden idők egyik leglátványosabb sportbukását mutatta be az egyik edzésen. A kanadai síelő rongybabaként pörgött esése után, majd a kerítés állította meg. Máig is csodálkozik azon, hogy nem tört el a nyaka. Agyrázkódással, orrtöréssel és három térdszalagszakadással megúszta. Igaz, utána furcsa módon szinte négy hónapot végigaludt.

Tavaly az ötszörös világbajnok Aksel Lund Svindal is óriási repült Kitzbühelben, rá is ment majdnem egy teljes éve. A norvég síző még a verseny előtt mondta, hogy esélyük sincs kaput kihagyni a lesiklásban, mert ha megteszik, már buknak is.

Gyalog is nehéz lemenni rajta

Kiztbühelben magyar síelők is részt vettek korábban a világkupafutamon, először 1974-ben Palkovics Tibor indult, majd egy évvel később hozzá csatlakozott Gótzy Antal, aki aztán az 1980-as években Völgyesi Andrással is többször indult.

„Először a barátaim jártak ott nyáron, a tévé sokat torzít, de voltak olyan részek, ahol gyalog sem tudtak lemenni. Nekem nem okozott gondot elsőre lecsúszni a pályán, de amikor a sebesség is számított, már nem volt könnyű. Elsőre olyan a mérete, a hossza és a szintkülönbsége, mint más lesiklópályának, de a nehéz szakaszok nagyon nehezek, a technikásak pedig nagyon technikásak. Talán meglepő, de olyan részek is vannak, ahol viszont nem kell csinálni semmit, csak tojástartást felvenni, és menni mint az ördög, különben időt veszítesz" – mondta Gótzy.

A síelő elmondta, a nehéz és a könnyű részek hirtelen váltakozása teszi hektikussá és veszélyessé a menetet, és azokon a részeken is figyelni kell, ahol nem a meredek tengelyére síelnek. A pálya oldalazva, sőt felfelé is halad, miközben kanyarogni is kell. „A mi időnkben még nem hóágyúztak, nem tudtak olyan sima felületet csinálni. Kivezényeltek egy század hegyi vadászt, akik lábbal letaposták a havat, amire vizet locsoltak, így csináltak szürke jeget."

Gótzy szerint nemcsak maga a pálya miatt lett különleges Kitzbühel, hanem a hangulata és a történelme is közrejátszott ebben. Mindig ott a legnagyobb a felhajtás. Idén már a 77. lesiklóversenyt tartják, amit az osztrákok csak Hahnenkammrennen néven ismernek. A versenyhétvégére (szlalomot és szuper-G-t is rendeznek) százezren is elutaznak, és többször előfordult már, hogy csak a lesiklást 45 ezren nézték a helyszínen.

A lesiklás szombaton 11.30-kor kezdődik, itthon az Eurosport közvetíti.