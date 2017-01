Hatalmas meccsen győzött Nadal, jön az álomdöntő Federerrel

Az idei Australian Open legnagyobb meccsén győzte le Rafael Nadal 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4-re Grigor Dimitrovot a 4 óra 56 perces maratoni elődöntőben. A spanyol győzelmével összejött az álomdöntő, Roger Federer és Rafael Nadal újra egymás ellen játszik majd vasárnap.

Mindketten elképesztő teniszt hoztak, amit az is jól mutat, hogy Nadal 45, míg Dimitrov 79 nyerőt ütött, és mindketten pozitívban voltak a hibákhoz képest. Minden bréklabdát nem tudott még hárítani, de Nadal újra közel volt a legjobbjához, Dimitrov pedig idén nagyon összerakta a játékát, a brisbane-i torna megnyerése után egy hatalmas meccsen fejezte be a menetelését az AusOpenen is.

Nadalnak rögtön két bréklabdát kellett hárítania, míg Dimitrov semmire hozta az első adogatójátékát. A bolgár második szervagémjében azonban már elvette az adogatását. Dimitrovnak a többi szervájánál már nem volt gondja, de Nadal nagyon meggyőző játékkal húzta be ellene a játszmát. Az első szervák mögött nagyon hatékony volt, és összesen két ki nem kényszerített hibát ütött.

A második játszmában Dimitrov szerzett vezetést 3:1-gyel. A bíró figyelmeztette Nadalt, hogy túl sokat vár a szerva előtt, végül semmire bukta el az adogatását. 4:2 után azonban fordulatos percek jöttek, előbb a spanyol tudott visszajönni, majd a bolgár szerzett megint előnyt, és Nadal még három szettlabdát is hárítani tudott adogatóként. Végül azonban a bolgár harmadszor is lebrékelte Nadalt, ez pedig már az egyenlítést is meghozta neki.

A harmadik játszmában 2:2-nél jutott bréklabdához Nadal, és egy maratoni, 19 ütésváltásból álló labdamenetben dolgoztatta meg Dimitrovot, majd megcsinálta a bréket. A következő gém is bővelkedett a hosszú labdamenetekben, és Dimitrov hatalmas játékkal vissza tudott jönni. 6:5-nél, Nadal szervája előtt egy ideig állt a játék, mert egy néző rosszul lett, de a spanyol utána kiharcolta a tie breaket. Ott megint volt jópár minibrék, de végül Nadal 7-5-tel behúzta a rövidítést, és megint szettelőnybe került.

A negyedik szettben is keményen gyűrték egymást, de brékelni egyikük sem tudott, így egy újabb rövidítéssel ért véget a játszma. Már Dimitrov 4-2-es vezetésével cseréltek térfelet, a bolgár irányított, és hibákra tudta kényszeríteni Nadalt. 7-4-re hozta a tie breaket, és megint kiegyenlített a szetteket tekintve.

A döntő játszmában is nagyon magas színvonalon folytatták, és rettentő kiegyenlített volt a játék. A 13 perces nyitógémben Dimitrovnak rögtön négy bréklabdát kellett hárítania, de kimenekült a bajból. Szinte meccslabdákkal felérő bréklabdákkal szembesült Nadal is 4:3-nál, de mindkettőt sikerült hárítania, aztán elvette a bolgár szerváját. A döntőért adogatva még két meccslabdát sikerült kihúznia Dimitrovnak, de aztán Nadal boldogan terült el a földön.

Nadal győzelmével összejött az, amiben a legtöbb teniszrajongó már egy hete reménykedik:

újra Federer-Nadal lesz egy Grand Slam-döntőben.

Ráadásul az is félelmetes, milyen előzmények után jött össze a találkozó: a féléves kihagyás után visszatérő, 35 éves svájci a 17., a tavaly még mindig sérülésekkel küzdő, és hullámzó spanyol pedig a 9. kiemelt.

Utoljára a 2011-es Roland Garros fináléjában játszottak GS-döntőben, akkor Nadal nyert. Egy évvel korábban meccseltek az AusOpenen is, egy izgalmas ötszettesben győzött a spanyol, akinek ez az egyetlen győzelme Melbourne-ből. Federer négyszer diadalmaskodott korábban az év első Grand Slamjén.

Federer 2012-ben nyerte meg 17. Grand Slamjét Wimbledonban, azóta három döntőt játszott. Nadal utoljára a 2014-ben megnyert Roland Garroson jutott túl egy GS negyeddöntőjén, most viszont majdnem három évvel utolsó győzelme után megint GS-trófeáért játszik.