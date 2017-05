Nadal beállította Djokovics rekordját

Rafael Nadal szombaton megverte Novak Djokovicsot, majd vasárnap be is állította a szerb rekordját is. A madridi döntőben megverte Dominic Thiemet, és ezzel harmincadik győzelmét aratta ATP 1000-es tornán.

Thiem kemény ellenfél volt, Nadal az első játszmában csak hosszabbításban győzött 7:6-ra, a második már simább volt, 6:4-re nyerte a spanyol.

„Az az igazság, hogy az volt az ellenfelem, aki a következő 5-10 évben a legfontosabb címekért fog harcolni, ezért is vagyok, boldog" – mondta Nadal győzelme után, aki a világranglistán 2016 októbere után újra a legjobb négyben van. Roger Federert szorította ki ezzel.

Nadal nagy formában van, sorozatban harmadik tornáját nyerte salakon, ezzel a Roland Garros egyik nagy esélyese is.