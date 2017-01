Létezik olyan, hogy működő wifi

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az év egyik legizgalmasabb kütyüje egy router. Nem is egy, hanem rögtön három. A Google olyan eszközt gyártott, amelyet nem csak bárki be tud állítani mindenféle előműveltség nélkül, hanem tökéletesen működik is. Ráadásul végre az egész lakásban egyforma a jelerősség, nem akadály a fal, az emelet, az ajtó.

A Google tavaly mutatta be a Google Wifi nevű termékét, ami valójában egy router. Egyesével is meg lehet vásárolni, de hármasával is (akkor érdemes hármat venni, ha nagyobb lakásban vagy emeletes házban lakunk). Alapesetben bárhova tesszük az egy szem routert, mindig lesz olyan pontja az otthonunknak, ahová nem ér el a wifi. A Google rendszere ezt hidalja át, az eszközök látják egymást és felerősítik a jelet. Elhelyezni is úgy kell, hogy még éppen hogy lássák egymást a kütyük.

Az egész telepítési útmutató egy apró lapocska, amelyre annyit írtak, hogy töltsem le az alkalmazást és dugjam be a konnektorba a routereket. Ebből az is következik, hogy a legtöbb routerrel szemben itt nincs webes felület, szükség van egy androidos vagy iOS mobilra vagy tabletre.

Az alkalmazással könnyedén csinálhatunk vendégwifit, ha nem akarjuk minden hozzánk látogatónak megadni jelszavunkat. Szülői felügyeletet is megadhatunk, például letilthatjuk a tabletet a wifiről este nyolc után, ha nem akajuk, hogy a gyerek YouTube-videókat nézegessen éjfélig.

Ezeken kívül még statisztikákat is nézegethetünk, megmondja egy adott időpontban hány eszköz csatlakozott a wifihez, mennyit adatot forgalmaznak a kütyük. A Google azt állítja, hogy nem gyűjt adatokat arról, milyen weboldalakat látogattunk, csak a csatlakozott eszközökről. De ez utóbbit is lekapcsolhatjuk a beállítások menüben.

A routerek aprók, akkorák, mint egy teáscsésze. Nincsenek rajtuk antennák, egészen egyszerű a dizájnjuk, nyugodtan kitehetjük a könyvespolcra is, nem úgy néz ki, mint egy számítástechnikai eszköz. A középen futó világító fénycsíkot is állíthatjuk, ha nem akarjuk, hogy a hálóban világítson, de szeretnénk az előszobában egy kellemes éjszakai fényt beállítani ezzel.

Nem ez az első routerrendszer, ami a lakás minden pontjába képes elvinni a jelet, nagyon sok cég ismerte fel a problémát, a legnagyobbak árulnak is hasonló megoldásokat, mint most a Google. Házi barkácsmegoldások is vannak, jelerősítőt is lehet venni a meglévő router mellé, ez pont azt csinálja, amit a neve sejtet: erősíti a jelet. De ha a lakás routertől távolabbi pontján is szeretnénk Netflixet nézni jó minőségben, ez nem mindig elég. És ahogy írtam, ezt nagyon egyszerű telepíteni egy mobillal is.

A Google ígérete szerint egy router egy 140 négyzetméteres lakást tud lefedni, a három routeres megoldás egy akár négyszáz négyzetméteres házat is lefed. Az eszközök a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es hálózatot is támogatják a standard WPA2-PSK protokollal. Én egy kétszintes családi házban teszteltem az eszközöket és az emeleti hálóban lévő tévén is gond nélkül tudtam Netflixet nézni. A lakás minden pontján tudtam 4K videót stremelni.

A kütyükben két kábeles csatlakozóhely van, az egyik a modemből jövő kábelnek, a másik olyan eszközöknek, amelyek igénylik a kábelt, például az okosotthonos központok. Ha több eszközt szeretnénk csatlakoztatni, switch-re lesz szükségünk. Nincs rajta usb-port sem, vagyis külső merevlemezt nem tudunk csatlakoztatni hozzá (néhány routernél van erre lehetőség).

A routerrel egyszerű okosotthonos parancsokat is adhatunk, például hozzákapcsolhatjuk a Philips Hue lápmákat és még akkor is irányíthatjuk még akkor is, ha nem vagyunk otthon. Vannak azonban olyan funkciók, amelyeket az átlagos routerek tudnak, a Google wifi pedig nem. Ilyen a MAC-szűrés, tartalomszűrés, nem támogatja a dinamikus DNS-t, vagyis a rögzített DNS név, amely például a VPN-használatnál jöhet jól. A Google wifit tehát egyszerű használatra tervezték, ha azt akarja a felhasználó, hogy egyszer felállítja a rendszert és onnantól kezdve működik a lakás minden pontján.

A Google wifit is tavaly mutatta be a Google, és elég népszerűnek bizonyult, sokszor várni kell az újabb szállítmányokra. A Google Home-hoz hasonlóan egyelőre ez sem kapható Magyarországon hivatalosan, de ha megvesszük külföldről 300 dollárért a három darabot (vagy 129 dollárért egy darabot), akkor gond nélkül tudjuk használni itthon is. Feltéve ha veszünk még három darab európai konnektor-átalakítót is mellé.