A kameruni Google-programozóbajnok, akinél nincs otthon internet

A 17 éves Nji Collins Gbah afrikaiként először nyerte meg a Google minden évben megrendezett programozóversenyét, most mégis 370 kilométerre van otthonától, ahol a kormány kikapcsolta az internetet. A kameruni srác a BBC-nek mesélt a versenyről és a terveiről.

Nji még tavaly szállt be a Google Code-in nevű, november 28-án kezdődő és minden évben megrendezett programozóversenyébe. A 13 és 17 év közötti diákoknak kiírt versenyen idén is több mint 1300-an vettek részt, a kameruni fiú közülük került be a győztesek közé. Mindez ráadásul úgy sikerült neki, hogy programozni csupán két évig tanult, leginkább internetes forrásokból és könyvekből, emellett pedig menet közben is ragadt rá ez-az.

A versenyen ötféle kategóriában kell feladatokat megoldani, ez azonban nem okozott neki problémát, összesen húszat gyűrt le az összes kategóriában. Utólag derült ki, hogy óriási szerencséje volt, ugyanis egy nappal a leadási határidő után kikapcsolták a városban az internetet.

Nji Collins Gbah

A fiú Kamerun északnyugati részén, Bamenda városában él. Itt főleg angolul beszélnek, emiatt pedig gyakran kerültek összetűzésbe a kormányzattal, akik nem igazán akarják elfogadni az angolt Kamerun hivatalos nyelvéül. Az utóbbi időben a helyzet odáig fokozódott, hogy gyakoriak voltak a tüntetések és a sztrájkok, amire a kormány letartóztatásokkal és félelemkeltő kampányokkal válaszolt. Aztán jött az internet kikapcsolása, ami a jogi aktivisták szerint büntetés és a konfliktus eltussolása egyben, annak ellenére is, hogy a kormány a mai napig nem vállalta magára a dolgot.

Internet azóta sincs, Nji viszont közben megnyerte a Google versenyét, így égető szükség volt arra, hogy olyan helyre menjen, ahol tovább tud tanulni és felveheti a kapcsolatot az amerikai cégóriással is. Így került végül Kamerun fővárosába az unokatestvéréhez, és jelenleg is ott van. Később szeretné otthon befejezni a tanulmányait, elmenni egy jó egyetemre számítástechnikát tanulni, utána pedig szívesen dolgozna a Google-nél.

A nyeremény részeként a fiú elutazhat a cég központjába, így ha nem is fog később náluk dolgozni, beleláthat majd a munkafolyamatba. Nji egyébként leginkább az adattömörítéssel foglalkozik, amihez saját módszert akar kifejleszteni, a célja pedig tulajdonképpen az adatátvitel és az adattárolás megreformálása.