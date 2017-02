Száz éve üvöltenek a szelek a NASA virginiai kutatóközpontjában

Tavaly márciusban ünnepelte százéves születésnapját az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA. Az 1916. március 3-án alapított NACA, azaz repülésügyi tanács (National Advisory Committee for Aeronautics), majd az abból 1958-ban kinövő NASA (National Aeronautics and Space Administration) a legnagyobb független kormányzati ügynökséggé vált száz év alatt, 18 nagy űrközponttal és kutató- és tesztlétesítménnyel szerte az az Egyesült Államokban.

1917-ben, a NACA alapítása után bő egy évvel, elsőként a Langley Kutatóközpont (Langley Research Center, LRC) jött létre a virginiai Hamptonban. Az amerikai űrprogram, az űrrepülés, a civil és katonai repülés, az űrkutatás legnagyobb hatású műhelyének számító Langley 13 évvel az első motoros repülés után már azzal a határozott céllal üzemelt, hogy összefogja az aeronautikai kutatásokat, és a szükséges technológiai háttér megteremtésével előmozdítsa az amerikai repüléstechnika fejlődését, mivel akkoriban Európa jó pár lépéssel előrébb járt ezen a téren.



Az idén százéves fennállását ünneplő Langley-ben a húszas évek közepére már három különböző szélcsatorna működött, hogy segítségükkel egyre gyorsabb, megbízhatóbb, nagyobb hatótávolságú repülőgépeket tervezhessenek és építhessenek a fejlesztők, gyártók. A szárnyak ma is használt kialakításától kezdve, az áramvonalas géptörzseken át, a leghatékonyabb propellerek kifejlesztéséig szinte minden területen élenjáró eredmények születtek az LRC egyre fejlettebb laborjaiban, szélcsatornáiban. A II. világháborúban már a Langley-ben folyó aerodinamikai kutatásoknak köszönhetően tehetett szert az Egyesült Államok légiereje olyan légifölényre, ami alapvetően befolyásolta a háború kimenetelét.



A háború után a hangsebesség túllépése, a teljesen fém építésű repülőgépek fejlesztése, a helikopterek fő problémáinak kiküszöbölése, foglalkoztatta leginkább a Langley-ben dolgozó tudósokat, mérnököket. Az ötvenes évek végére, a határozott alakot öltő amerikai űrprogram, majd később az Apollo-projekt meghirdetése természetesen a Langley Kutatóközpontra is nagy hatással volt, az aviatikai kutatások mellé az űrhajózás és a Holdraszállás kulcsfontosságú problémáinak boncolgatása is a központ fő feladatai közé került. Mindeközben a polgári repüléssel kapcsolatos technológiai kérdések is folyamatosan napirenden voltak, és vannak jelenleg is, elég csak a hangnál gyorsabb repülésre képes utasszállítók újra aktuális fejlesztésére gondolni. Az alábbi nagyképes válogatás a Langley igen gazdag történetébe enged bepillantást, köszönhetően a NASA fotóarchívumaiban fellelhető pazar felvételeknek.





1920-as évek eleje: a Langley Kutatóközpont első légcsatornája. (Fotó: NASA)

1922: a képen látható változó légsűrűségű alagút (Variable Density Tunnel, VDT) segítségével a világon elsőként kezdetek a Langley kutatói minden korábbinál pontosabb szélcsatornakísérleteket végezni kicsinyített modellekkel. (Fotó: NASA)

Az 1920-as években a leginkább a légellenállás csökkentésének módjait kutatták a Langley tudósai, és többek között a képen látható, a repülőgép motorját elfedő borításokkal kísérleteztek sikerrel. (Fotó: NASA)

A fenti, 1922 körül készült csoportképen Thomas Carroll, a NACA tesztpilótája, Ruth Elder, színésznő és pilóta, Henry J. E. Reid a Langley igazgatója és Edward R. Sharp adminisztratív vezető látható (balról jobbra). (Fotó: NASA)

1934: repülőgépmérnökök konferenciája a teljes méretű légcsatornában (Full Scale Wind Tunnel, FSWT) (Fotó: NASA)

1941: a valaha épült egyik legfurcsább kísérleti repülőgép, a Vought-Sikorsky V-173 "repülő palacsinta" az FSWT tesztszekciójában. (Fotó: NASA)

1950: nemcsak repülőgépeket, de más közlekedési eszközöket is teszteltek, tesztelnek a Langley szélcsatornáiban. A képen az Albacore nevű kísérleti tengeralattjáró "aerodinamikai" tulajdonságait tesztelik. Az Albacore alakja lett a későbbi modern atomtengeralattjárók etalonja. (Fotó: Bettmann Archive / Getty Images Hungary)

Egy Langley-portré 1952-ből: Kitty Joyner elektromérnök. Ő volt az első mérnöknő a kutatóközpontban. (Fotó: NASA)

1957: IBM 704 típusú számítógéppel végez aeronautikai számításokat a LRC két alkalmazottja. (Fotó: NASA)

1958: egy fából készült, szuperszonikus repülőgépszárny-modell. Ismerős valahonnan? Ezt ábrázolja a NASA logójában lévő piros elem. (Fotó: NASA)

1959: a Mercury-program egyszemélyes űrhajójának tesztje a Langley 1:1 arányú, azaz teljes méretű repülő eszközök tesztelésére épített szélcsatornájában. (Fotó: NASA)

1960: egy alig három centis repülőgépmodellt vizsgál egy a hangsebesség fölötti repüléseknél jelentkező hangrobbanásokat tanulmányozó tudós. (Fotó: NASA)

1961: James Webb, a NASA igazgatója egy felfújható űrállomásmodellel, amit a Langley mérnökei alkottak a Goodyear céggel együttműködésben. (Fotó: NASA)

1962: az X-15 kísérleti űrrepülőgép modellje a LRC egyik szuperszonikus szélcsatornájában. Az úgynevezett Schlieren fotó a modell által keltett léghullámokat mutatja. (Fotó: NASA)

1962: lunáris űrrandevú-szimulátor munka közben. A képből kiderül, hogy a Holdraszálláshoz vezető utat nyakkendős, fehér inges mérnökök kövezték le. (Fotó: NASA)

1963: a csökkent gravitációjú sétaszimulátor (Reduced Gravity Walking Simulator) első változata a LRC egyik hangárjában. Ebben a helyzetben a tesztalany lábai pont a testsúlyának egyhatodát érzékelik, csakúgy mint a Holdon. (Fotó: NASA)

1964: a 2,6 méter átmérőjű Explorer 24 felfújható műholdat a Langley mérnökei tervezték. A műhold a napsugárzás és a légkör sűrűségének kapcsolatát vizsgálta. (Fotó: NASA)

1966: a képen látható plexicsővel azt tesztelték, hogy egy leendő űrállomás részeként mennyire könnyű egy légzsilipen ki-be mozogni űrruhában. (Fotó: NASA)

1966: a LOLA szimulátorral (Lunar Orbit and Landing Approach) a Hold körüli pályára állást és a landolást lehetett gyakorolni. (Fotó: NASA)

A LOLA szimulátorhoz négy hatalmas Holdat készítettek a NASA által felkért művészek. Mint később kiderült, a LOLA módszer nem volt valami hatékony, mivel pont az egyik legfontosabb mozzanatot, a Hold körüli pályán való összekapcsolódást nem lehetett vele gyakorolni. (Fotó: NASA)

A Holdraszállás gyakorlásához a Hold felszínéhez hasonlatos terepet is alkottak a Langley mérnökei. (Fotó: NASA)

1967: éjszakai holdraszállás-gyakorlat. (Fotó: NASA)

1969: landolást gyakorló Neil Armstrong egy holdkompmodell társaságában a LRC holdraszálló kutatóegységében. (Fotó: NASA)

Szuperszónikus repülőgép nagyméretű modellje a szélcsatornában, a hetvenes években. (Fotó: NASA)

1975: elektronsugárzással bombázott űrsiklómodell szélcsatornában. A teszt a légkörbe visszatérő űrsiklókat körülvevő plazmát hivatott szimulálni. (Fotó: NASA)

Az 1939-ben épített, 1990-ben felújított, majd 2011-ben lebontott 16-lábas transzonikus szélcsatorna (16-Foot Transonic Wind Tunnel) belseje, a beépített hatalmas légterelővel. (Fotó: NASA)

A Langley Kutatóközpont a nyolcvanas években. A hatalmas csövek a szélcsatornák. (Fotó: NASA)

1981: utasszállító repülőgép modellje az LRC légörvényeket vizsgáló kutatólaborjában. (Fotó: NASA)

1991: egy mágnesesen felfüggesztett űrsiklómodell az LRC egyik alacsony sebességű (0,5 Mach) szélcsatornájában. (Fotó: NASA)

2009: a hangsebességnél gyorsabb utasszállító repülőgépekkel kapcsolatos új kutatások egy jelentős része a Langley-ben folyik. A képen látható Boeing modell a tervek szerint a hangsebesség 2,4-szeresével repülhet. (Fotó: NASA)

2009: X-48B kísérleti repülőgép szélcsatorna tesztje. (Fotó: NASA)

2011: a gazdasági és tudományos racionalizálás jegyében lebontottak több legendás szélcsatornát is, így az enyészeté lett a teljes méretű repülőgépek tesztelésére alkalmas nagy légcsatorna is (Langley Full Scale Tunnel, LFST). (Fotó: NASA)

2011: fluoreszkáló olajjal befújt hibridszárnyú repülőgép modellje hangsebesség alatti szélcsatornában, a kutatók a légáramlások mintázatát figyelték a kísérleti kialakítású repülőgép felületein. (Fotó: NASA)

2011: az Orion űrhajó egyik vízben landolást szimuláló tesztje a Langley kültéri ejtőmedencéjében. (Fotó: NASA)

2013: a Nemzetközi Űrállomásra felvitt SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment) légkörelemző műszert teszteli egy tudós a kutatóközpont tisztaszobájában. (Fotó: NASA)

