Ez a robot ugyan nem veszi el a munkát

Izgalmas eljátszani azzal a gondolattal, hogy egy gépben megteremthetjük az ember képmását, és ehhez oldalbordákat se kell kiszedni. A humanoid robotok története azonban sokkal inkább hasonlít az evolúcióra, mint a mesés teremtésmítoszokra, és ma már ott tartunk a fejlődésben, hogy bárki vehet magának egy viszonylag fejlettnek látszó példányt. Ilyen például a UBTech által piacra dobott Alpha Pro.

A héten játszottunk ezzel a scifiből kilépett géppel, és azt reméljük, hogy a jövő robotjai is rá hasonlítanak majd. Aztán kapnak egy kis mesterséges intelligenciát, és elpusztítják a civilizációnkat. Már az Alpha Pro kéken villódzó szemében is van valami gonoszság, bár ettől még nem túl félelmetes, és ha arra készülne, hogy ártson nekünk, egy hanyag láblendítéssel a sarokba tudnánk rúgni. Persze semmi ilyesmitől nem kell tartani, az Alpha Pro csupán egy oktatórobot, egy újabb kísérlet arra, hogy megszerettessék a gyermekekkel a kódolást.

Akkora, mint egy gibbon.

Csak hát ezt nem banán hajtja, hanem elektromos áram, és az akku legfeljebb egy órán át tudja működtetni a tizenhat energiaéhes szervómotort. Van hozzá egy mobilos app, ez bluetooth kapcsolaton küldi át a parancsokat a robotra, és usb-n a számítógépünkkel is összeköthetjük.

Kitalálhatunk saját mozdulatokat, de ha ehhez lusták vagyunk, akkor az appban a gyártó és a többi felhasználó által feltöltött mozdulatokat is megtaláljuk. Vannak pár perces táncok, de ne számítsunk Fred Aster féle lépésekre, az Alpha Pro inkább a testépítők kifinomult mozdulatait idézi.

Jógamozdulatokat is tanulhatunk a robottól, de ezzel érdemes csínján bánni, mert az Alpha Pro végtagjai nem egészen úgy csavarodnak, mint az emberé. Valamit elszámolhattak a mérnökök, amikor a helyükre illesztették a karok túlcsavarodását gátló ütközőket, az Alpha Pro ugyanis maga előtt nem tudja magasra felemelni a karját, amire minden ember képes, viszont

hátrafelé úgy ki tudja tekerni a végtagjait, hogy a valóságban attól ropognának a csontjaink.

Persze ez egy robot, nem kell pont úgy mozognia, mint az embernek. Csak ne akarja senki pontosan utánozni, mert az fájni fog.

Azzal is meg kell barátkozni, hogy a robot kicsit sután mozog, alig van valami tapadása a lábainak. Erre azért van szükség, mert ha amikor tapad, például szőnyegeken, nehezebben mozdítja tovább a lábfejét. Rendszeresen be is akadt, és hallhatóan erőlködtek a motorjai. Ebből pedig nagy baj lehet, úgyhogy jobb, ha hagyjuk csúszkálni-csoszogni.

Ahogy a fenti videókon is hallható, az Alpha Pro elképesztő zajos. A legjobb lenne átlátszó plexi mögé zárni, és úgy játszani vele, mert a szervómotorok minden apró kis fordulattal borzalmas nyivákoló hangot adnak ki, még a macska sem lehetséges társat lát benne, hanem inkább távolról figyeli, hogy mi lehet ez a szörnyeteg. Egyedül az megnyugtató, hogy amíg nem tudják lehalkítani, addig titokban lázadó robotok tutira nem lepnek minket álmunkban.

Egyesek talán idegesítőnek mondanák ezt a zajt (mi biztosan), de amikor bekapcsoltuk a robotot, egy pillanat alatt odavonzott tizenöt kollégát, és mindenki perceken át azt leste, hogy mi mindenre képes a gép. Pont ebben van az Alpha Pro legerősebb pedagógiai képessége: mindenki felfigyel rá. Beépített hangszóróival előre betáplált üzenetek átadására vagy zenék lejátszására is alkalmas, csak nyugton kell maradnia, amíg beszél, hogy a motorjai ne nyomják el a hangját. Az biztos, hogy jóval olcsóbban elvégzi ezt a munkát, mint mondjuk egy bohóc.

Bizonyos mértékig arra is jó lehet a robot, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a kódolásra, hogy rájöjjenek, ez valójában nem is olyan bonyolult, viszont nagyon szórakoztató dolog. Ezt a mobilon is érdemes kipróbálni, mert van egy olyan mód, amikor kézzel átállíthatjuk egy picit a végtagok állását, ezt lementjük lépésként, megint átállítjuk picit, megint lementjük – mint amikor stop-motion felvételt készítünk, csak a robot ezt utána bármennyiszer vissza is tudja játszani.

Még kifinomultabb a pc-re és Macre kiadott program. Ennek a kezelőfelülete nem a szoftverfejlesztők által használt programozási környezetekre hasonlít, hanem inkább olyan, mint egy videóvágó szoftver. Átlátható, könnyen megérthető a működése. Vicces benne a digitális marionettbábozási funkció, amikor szoftverben megjelenő robotmodellt egérrel mozgatjuk meg, és az usb-n számítógépre csatlakozó robot pontosan utánozza a virtuális mását.

Amikor mozdulatsort programozunk be, egy időtengelyen kell megadni, hogy miként változzon a tizenhat szervómotor állása. Van egy alapkészlet – elfordulással, előre haladással –, amelyekből pillanatok alatt össze lehet rakni egy összetettebb sorozatot. Bármennyire is egyszerűnek tűnik, ebben bőven vannak kihívások, hiszen a robotnak meg kell tartania az egyensúlyát. Nem úgy, mint az alábbi videón.

A felhasználók által feltöltött parancsok közt sok rossz példát találunk, ilyen például a videón is látható rúgás, ami inkább az utolsó rúgás, haláltusa nevet érdemelné. De még a gyári parancsok közt is van néhány, amitől pillanatok alatt felborul a robot, és hatalmasat csattan a padlón. Aggódtunk is, nehogy eltörjön, mégiscsak egy 200 ezer forintos játékról van szó.

Igen, jól olvasta, 200 000 forintba kerül.

Kissé túlzásnak tűnik ez az ár, bár való igaz, hogy a Lego Mindstorms Ev3 készletben sokkal kevesebb szervőmotor van, mégse sokkal olcsóbb. Csakhogy a Lego ezt egy rakás izgalmas szenzorral pótolja, így a műanyagból összerakható robotok a környezetükre is tudnak reagálni. Az Alpha Pro ilyen szempontból kőhülye, csak előre meghatározott mozdulatokat tud végrehajtani.

Azt kell tehát mérlegelni, hogy milyen korosztály és milyen célokra használná a robotot. Az iskolákban például, ha nyitottak a modern dolgokra, akár egy iskolai színdarabban is találhatnak neki szerepet, de önmagában a 16 szervómotor egyidejű mozgatása is izgalmas kihívás, hasznos ismereteket lehet átadni vele. Mégiscsak valami hasonló történik a gyárakban alkalmazott robotkarokkal is, amiket ugyanúgy be kell programoznia valakinek, hogy tökéletes szinkronban mozogjanak, és képesek legyenek elvégezni a rájuk bízott munkát.