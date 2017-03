Gigadrágulás: már háromezer forint a népszerű miniszámítógép!

Új modellt mutatott be a hobbibuherátorok, fejlesztők és diákok körében népszerű miniszámítógépeket gyártó Ráspberry Pi – írja az Engadget.

A Raspberry Pi Zero W nevet kapó modell annyi újdonságot hoz a 2015 végén bemutatott elődhöz, a Raspberry Pi Zerohoz képest, hogy ebbe már wifi- és bluetooth-csipet is építettek. Ezt jelzi a névbe került W mint wireless, vagyis "vezeték nélküli" is. A bankkártya méretű lapka minden más tulajdonságát örökölte az elődtől, így többek között egy 1gigahertzes, egymagos Broadcom BCM2835 processzor és 512 megabájt RAM került bele.

Az új funkciók miatt drágább is lett a miniszámítógép: míg a Zero csak 5 dollár volt, a Zero W már 10 dollár, vagyis 1500-ról 3000 forintra drágult a gép, ami még mindig viccesen jó ár.

A cég nemcsak a Zero-sorozatot adja ki, hanem a valamivel nagyobb és erősebb fő szériáját is, amelyik épp a Pi 3-nál tart és 16 ezer forintba kerül, ez egy éve jelent meg, és rögtön teszteltük is: