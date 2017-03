A bitcoin már többet ér, mint az arany

A bitcoin értéke a története során most először elhagyta az aranyét – írja a BBC. A legnépszerűbb digitális valuta csütörtökön 1268 dolláros áron zárt, míg egy troy uncia (31,1 gramm) arany csak 1233 dollárt ért. Ez azt jelenti, hogy egy bitcoin nagyjából 373 ezer, egy uncia arany pedig 363 ezer forintot ért.

A bitcoin 2009-ben mutatkozott be, és sokan életképtelennek tartották, 2014-ben be is zuhant, miután bedőlt a legnagyobb bitcointőzsdének számító Mt. Gox. A valuta azonban továbbra is tartja magát, sőt egyre elterjedtebb fizetési eszköznek számít, a mögötte álló technológia, a blockchain adoptálásán pedig már a nagy bankok és más szektorok is dolgoznak.

A mostani felívelése elsősorban a növekvő kínai keresletnek köszönhető. A helyi hatóságok szerint a kínaiak bitcoinban mentik ki a pénzüket az országból, januárban le is csaptak az illegális bitcoin-kereskedelemre, bár ez csak időlegesen nyomta le az árfolyamot.

