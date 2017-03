Egy nap alatt kinyomtattak egy komplett házat

Mindössze huszonnégy órára volt szüksége az Apis Cor nevű cégnek, hogy felépítse egy ház falait additív, 3D nyomtatási technológiával – írja az ITcafé. Az igazi újdonság a sebesség, és az, hogy helyben készült a ház, nem egy gyárban nyomtatták a részeit, hogy aztán a helyszínen összeszereljék.

Az orosz tél egyik leghidegebb napját választották az építésre, bizonyítandó, hogy extrém körülmények között is működik a megoldás. Ehhez fóliasátrat húztak a tervezett épület köré, így amíg kívül -35 Celsius-fok volt, a sátorban 5 fokos hőmérsékletre melegítették a levegőt, ahonnan már képesek dolgozni a betonnal. A nyomtató akár 132 négyzetméteres házak elkészítésére is alkalmas, áthelyezés nélkül 3,3 méter magas épületeket tud gyártani, a kapacitása 100 négyzetméter per nap.

Az utómunkálatokhoz szükség volt szigetelésre is, ezt laza szerkezetű, száraz szigetelőanyaggal, illetve purhabbal oldották meg. A nyomtatási minőség lehetővé tette, hogy csiszolás és egyéb előkezelés nélkül, azonnal festhessék a falakat.

Miután bekerültek az ablakok, a világítás és a többi gépészeti és berendezési tárgy, kulcsrakész állapotba került a 38 négyzetméteres, előszoba, nappali, konyha, fürdőszobás ház. A tetőt viszont külön szigetelni kellett vízzáró réteggel. Erről a csapat azt mondja, a lapostetős kivitel ellenére jól bírja a hó súlyát. Az épület 175 évig is bírhatja az ígéret szerint.

Az egész folyamat 275 dolláros négyzetméteráron jön ki, ami 38 négyzetmérettel számolva 10 450 dollár, vagyis nagyjából 3 millió forint. A demóház rendhagyó formájú volt, a cég szerint a klasszikus négyzetes forma már négyzetméterenként 223 dollárból is kijönne.