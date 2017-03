Megjelölik a vitatott híreket Facebookon

A Facebook sokadik módszerrel próbál harcolni a hamis hírek terjedése ellen, most egy olyan eszközt vetettek be, amely szépen kiemeli, hogy a megosztott hír igazságtartalmát vitatják. Elsőként a Gizmodo vette észre az új jelölést, egy piros négyzetben egy felkiáltójel, mellette, hogy kik vitatják a sztorit.

Facebook is flagging links to fake sites now, looks like: pic.twitter.com/N7xaWDkdYA — Anna Merlan (@annamerlan) March 3, 2017

Emellett egy külön oldalon elmagyarázzák, hogyan is működik az új rendszer. A híreket a felhasználók jelölhetik hamisnak, ezeket aztán független szervezetek ellenőrzik. Olyanok, akiknek amúgy is ez a profiljuk, mint a Snopes vagy a Politifact. Ezek a szervezetek is meghatározott szempontok alapján vizsgálják a hírek igazságtartalmát.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ennek a jelölésnek milyen hatása lesz a Facebook azon algoritmusára, amely kiválogatja a híreket a felhasználóknak. Elméletileg az lenne a közösségi oldal célja, hogy a felhasználók kevésbé osszák a hamis híreket, így csökkentve azok terjedését.

Vitatottnak jelölni egy hírt egyelőre nem megy könnyen, jó néhány napig eltarthat. Először is, a felhasználóknak hamisnak kell jelölni az adott hírt, a Facebook ezután elküldi az említett szervezeteknek, akik átnézik és ellenőrzik. Végül jeleznek a Facebooknak, hogy tényleg vitatott, így azt vitatottnak jelöli. Nem egyszerű és nem lehet elkapkodni.

A Facebook ugyanakkor most sem mondja azt, hogy maga a hír nem igaz, tehát hamis, csak annyit jelez, hogy vitatott az igazságtartalma. Nem is akarja megmondani a felhasználóknak, milyen híreket olvassanak, egyszerűen azért, mert akkor biztosan csökkenne a felhasználók száma.