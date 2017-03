A szemünk előtt zajlik a vasút forradalma

Akármennyire is hihetetlen, Elon Musk szupervasutakkal kapcsolatos álma szép megfontoltan halad a megvalósítás felé. Épp kedden érkezett erről új bizonyíték: a Hyperloop One nevű cég nevadai telepén elég nagyot léptek előre a speciális alagút megépítésében.

Természetesen még csak a teszteléshez készül a pálya, de már így is nagy dolog ez, mert ez a csőszakasz nemcsak a szerelvény méretarányosan lekicsinyített vagy akárhogy máshogy lekönnyített változatát tudja megfuttatni, de rendes méretű, árut vagy akár nagyon bátor embereket is szállító vonatok is száguldhatnak majd benne.

A képeket a Hyperloop One vezérigazgatója, Rob Lloyd mutatta be egy közel-keleti vasutas expón. A végleges változat majd 1,6 kilométer (1 mérföld) hosszú lesz, most úgy 500 méter körül jár a csőrendszer, az építmény teljes súlya az 1000 tonnát is eléri majd.

A teher- vagy személyszállításra alkalmas végleges változat természetesen még évekig nem készül el, de a lényeg, hogy a projekt látványos lépésekkel, biztosan halad előre, és nem marad meg elméleti szinten.