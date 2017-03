Twitter-hekkeléssel ömlik a török propaganda

A Hollandia és Törökország közötti egyre komolyabb feszültség újabb epizódjaként ismeretlen hekkerek Twitter-profilok tömegét térítették el, hogy holland- és németellenes török propagandaüzenetekkel árasszák el az internetet – írja az Engadget.

Az érintett Twitter-profilok oldalán egy török nyelvű, Erdoganpárti üzenet jelent meg egy Youtube-linkkel és a #Nazihollanda, illetve #Nazialmanya hashtagekkel ellátva. Utóbbiak arra utalnak, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök a napokban Németországot és Hollandiát is lenácizta, mindkét ország felháborodását kiváltva ezzel. Az oldalak között vannak olyanok is, mint az Amnesty International vagy az Unicef USA, de nem célzott támadásról van szó, mert sok másik profil is érintett, és percenként több száz ilyen bejegyzés jelent meg Twitter-szerte.

Az azóta eltávolított, török nyelvű üzenet az Amnesty International Twitter-oldalán.

A támadók nem magát a Twittert hekkelték meg vagy az érintettek Twitter-fiókját törték fel, hanem egy harmadik fél, a Twitter Counter nevű szolgáltatáson keresztül tudtak bejegyzést közzétenni több oldalon is. A szolgáltatás üzemeltetője elismerte, hogy őket érte a támadás, és Twitter már meg is vonta a hozzáférésüket, így a támadások abbamaradtak, bár a bejegyzések még láthatók azokon a profiloldalakon, ahonnan a tulajdonos még nem távolította el. Tavaly novemberben egyébként a Twitter Countert már érte egy hasonló támadás.

Ahogy arról részletesen írtunk, Hollandia és Törökország viszonya azután éleződött ki, hogy a holland kormány biztonsági okokból megakadályozta, hogy két török miniszter Rotterdamban kampányoljon a török alkotmányos népszavazás mellett. A hollandokat azért érintette különösen érzékenyen a balhé, mert éppen a muszlimellenességgel átitatott választási kampány utolsó napjaiban robbant ki. Hollandiában ma meg is kezdődött a választás.