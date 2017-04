Jön a szegény ember Twittere

A Twitter bejelentette, hogy kiadják a közösségi szolgáltatásuk pehelysúlyú változatát – írja a Reuters. A Twitter Lite célja, hogy gyengébb kapcsolattal vagy kisebb mobilnetkerettel internetezők is tudjanak vele twitterezni.

Nem külön mobilappról van szó, mint mondjuk a Facebook Lite esetében, hanem egy böngészőből használható verzióról, de a Reuters által látott demóverzió alapján a megjelenése és a funkcionalitása nagyjából hozza az eredeti appból ismerteket – csak a cég állítása szerint 40 százalékkal kevesebb adatot fog enni. De még ezen túl is lesz egy bekapcsolható adatkímélő funkció, amivel az ígéret szerint átlagosan 70 százalékkal tornászható lejjebb az adatfogyasztás.

Amellett, hogy szép dolog, hogy a cég igyekszik segíteni az Amerikánál technikailag elmaradottabb helyeken élőket az internet adta előnyök élvezésében, az is nyilvánvaló, hogy üzleti szempontból miért éri meg nekik a lépés: az évek óta szenvedő cég ezzel próbál új felhasználókat szerezni a fejlődő országok egyelőre még nem meghódított piacán. A tavaly év végi 319 millió havi átlagfelhasználójával a Twitter nemcsak nem tudta a várt növekedést produkálni, de jócskán elmarad a Facebook 1,9 milliárdja mögött, bár egyáltalán nem biztos, hogy még mindig ahhoz kellene mérni.

A Facebook a maga 2015-ben kiadott Lite appja mellett már 2012-ben letarolta az afrikai piacot a Facebook Zero nevű verzióval, az Internet.org nevű projektje pedig éppen azért ütközött nagy ellenállásba Indiában , mert a cég humanitárius missziója mögött sokan láttak hosszú távú üzleti érdeket és a Facebook törekvését, hogy a fejlődő országok tömegeinek ők válhassanak az internet kapuőreivé.

Más cégek is próbálkoznak, például a Youtube is adott ki lájtos változatot az indiai piacra. Bizonyára nem is véletlen, hogy a sportközvetítések terén különösen aktívan használt Twitter épp egy Indiában népszerű krikettbajnokság kezdetére időzítette a Twitter Lite indítását.