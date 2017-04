A Disney westworldösítené a Disneylandet

A Disney az élményparkokban a látogatókkal kapcsolatba lépő robotokat szabadalmaztatna – írja a Gizmodo egy szabadalmi kérelem alapján.

A dokumentum címe "Puha testű robot emberekkel történő fizikai interakcióra", ami nagyjából el is mondja a lényeget. A Disney a kérelemben puha borítású, részben levegővel vagy valamilyen gázzal töltött robotokról ír, illetve a humanoid robotok lehetőségét is említi.

Fotó: US Patent & Trademark Office

Konkrét karaktereket nem említ a dokumentum, de azt igen, hogy készült már egy játékméretű prototípus, és a Gizmodo a beadványban mellékelt rajzok alapján a Hős6os dagi robotjára tippel. A cég prioritásnak tekinti a gyerekek biztonságát, ezért a robotokat kontrollerrel lehetne irányítani.

Fotó: US Patent & Trademark Office

Bár a szabadalmak nem jelentik automatikusan, hogy egy ötlet végül meg is valósul, a Disneytől nem állna távol a robotosdi, az utóbbi években több robotos projekttel is próbálkoztak, a falmászó robotjukról például mi is írtunk. Logikus lépés lehet tehát az emberszabásúbb irány, illetve a rajongókkal interakcióba lépő robothősök. Mindez persze még elég távol van a Westworldből ismert, az emberre a megszólalásig és még bőven utána is hasonlító kiborgjaitól, na de valahol el kell kezdeni. Amúgy is, mi baj történhetne?