Olcsóbb lesz a hipermodern kártyás vásárlás

Teljesen megváltozik a bankolás egy jövő januárban életbe lépő uniós direktíva miatt, és a mostaniaknál sokkal modernebb eszközöket kaphatunk a pénzügyeink kezeléséhez. A bankoknak ugyanis kötelező lesz ingyen elérhetővé tenniük az ügyfelek vásárlásokkal és bankszámlákkal kapcsolatos adatait külső szolgáltatóknak, hogy azok is tudjanak jól használható számlakezelő appokat, szoftvereket kínálni. Persze az adatok kiadása minden esetben a felhasználó kérésére történik, ha például találunk egy jó kis appot a napi költéseink nyomon követésére, és szeretnénk, hogy a kártyás vásárlásokat automatikusan kövesse az app.

A viselkedési adat az új aranybánya

– mondta Devie Mohan, a pénzügyi technológiák egyik globálisan elismert szakértője a kedden megrendezett FinTechShow nyitóelőadásában. Mint kifejtette, a bankszektor a tradicionális területek, mint például a számlakezelés és a hitelezés mellett egyre többféle technológiai megoldás kifejlesztésébe fekteti a pénzét, például a Big Data elemzésekbe, a digitális pénz (bitcoin, ethereum) kezelésébe, vagy a más iparágakban már jó ideje alkalmazott gamificationbe, amikor játékos versengéssel teszik izgalmasabbá az olyan unalmas szolgáltatásokat, mint amilyen a pénz kezelése.

Az új technológiáktól részben azt remélik a bankok, hogy sokkal szélesebb és fiatalabb célközönséget tudnak megszólítani. Éppen abban segít a PSD2 névre keresztelt uniós direktíva, hogy a szigorúan szabályozott és igencsak komótosan fejlesztő bankoknál sokkal fürgébb pénzügyi-technológiai (fintech) startupok is beszállhassanak a bizniszbe.

Megállnak az út szélén hagyott ügyfeleknél

Nyugat-Európában már megjelentek a hagyományos, nagyobb múlttal rendelkező pénzintézetek fiatal kihívói, és némelyik új bank kimondottan csak egy adott csoportra fókuszál - vannak diákoknak és nőknek szóló bankok, vagy amelyek csak egy bizonyos korosztályt céloznak meg. Az sem feltétlenül biztos, hogy ezek a friss vállalkozások globális sikerré válnak, de a saját területükön megszerzett tudásuk, és nem utolsó sorban az ügyfélbázisuk, elég értékes lehet ahhoz, hogy ezek az új bankok a tradicionális pénzintézetek felvásárlási célpontjává váljanak.

A FinTechShow startupversenyének győztese ugyan nem pénzügyi, hanem biztosítási szolgáltatást akar bevezetni, de ők is egy jól körülírható célcsoportra fejlesztették ki a szolgáltatásukat. Az alapító Szota Szabolcs által bemutatott kriph.io a biztosítók által kissé elhanyagolt, bődületesen magas díjakkal sújtott kezdő autósoknak és a női sofőröknek szeretnék jobb ajánlatokat tenni. Ehhez pedig a legfrissebb technológiák egész tárházát felvonultatnák.

Az ügyfeleket kisebb kockázati közösségekbe szerveznék, amely működhet meghívásos alapon, például barátok vagy rokonok között. Ők bizonyos keretek közt egyéni szabályrendszert állíthatnak fel, például hogy az év végén bent maradó pénzt kiveszi-e, vagy inkább a következő évi díj csökkentését választják.

Leegyszerűsítik a biztosítás és a kárszemle folyamatát: nem kell bemenni az autóval gy ügyintézőhöz, hanem a felhasználó maga fotózhatja körbe az autót. Persze ez is teljesen hightech, hiszen a fotókat kielemzik, és a BM adatbázisából is lekérnek adatokat.

A Konetik nevű startup autós kiegészítőjével folyamatosan adatokat vesznek fel a biztosított autóval kapcsolatban. A ODB2 portra csatlakozó kütyüben van gps, gyorsulásmérő, és automatikusan továbbítja az adatokat a központi gépre. Így például látható, hogy valóban volt-e hirtelen fékezés és ütközés az állítólagos balesetnél. Ez a szerkezet egy mobil appal párba állítva arra is alkalmas, hogy a felhasználókat jobb vezetésre ösztönözze, pontozva a biztonságos közlekedést.

A kriph.io most olyan biztosítócéget keres, amelynek a partnereként elkezdhetnék bevezetni az új szolgáltatást. Ők tokkal-vonóval le tudják szállítani a szükséges technológiát, de az agyonszabályozott biztosítói piacon önállóan nem tudnak elindulni, ehhez szükségük van egy új dolgokra nyitott szakmai partnerre.

Mindent összekötnének

A korábban digitális pénztárcaként működő Barion is teljesen új utakon jár, és most már arra fókuszál, hogy minél több kereskedő használja a bankkártyás fizetési felületüket. Ez olyan extrákat nyújt a megszokott fizetési oldalakhoz képest, hogy amikor megadjuk a kártyaadatainkat az online vásárlás során, akkor is pontosan látszik, hogy mit is veszünk éppen. A Barion rendszerében később is vissza tudjuk nézni, hogy mikor mit vettünk.

Az ügyfelek túlnyomó többsége beleegyezik abba, hogy a Barion begyűjthesse a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat, és a partner kereskedőket is arra ösztönzik a díjszabásukkal, hogy a saját rendszerükből bocsássák a rendelkezésükre ezt az adatot. Az információkat arra használják fel, hogy célzottabb, azaz pontosabb és hasznosabb reklámokat tudjanak megjeleníteni a vevők előtt.

Ezt az új bevételi forrást szeretnénk felhasználni arra, hogy alacsonyan tudjuk tartani a vásárláskor kifizetett kártyatranzakciós díjat - mondta Bíró Tamás . A rendszert 1700-nál több kereskedő használja, és közel 400 ezer vevő fizetett vele, szóval már jól haladnak, de még a magyarországi kereskedelemben is bőven van növekedési lehetőségük. A cél az európai terjeszkedés, aminek nagyon az elején járnak, a bevétel szerény 5 százaléka származik külföldről.

Jöhetnek a digitális bankolókra felkészített csetbotok, mesterséges intelligenciával támogatott csalásmegelőző rendszerek, és környezettudatos reszvénytanácsadó robotok.

Meglepő őszinteséggel beszélt az eddigi helyzetről a pénzköltésünket nyomon követő Koin alapítója, Szabó Márton: szerinte az egész személyes pénzügymenedzser kategória tévesen van elnevezve, mert „az appok semmilyen formában nem teszik lehetővé a pénz menedzselését, a manuális bevitel nagy elkötelezettséget igényel, unalmasak a grafikonok, és hiányoznak a támogató visszajelzések, amelyek arra ösztönöznék a felhasználókat, hogy máshogyan kezeljék a pénzügyeiket.

Ezen fognak most változtatni azzal, hogy a hazai Magnet Bankkal összekötik a rendszereiket, és az ügyfeleiknek lehetőséget kínálnak arra, hogy a Koin appon át valóban kezelni tudják a pénzüket. Az appot pedig úgy alakítják ki, hogy más bankok előtt is nyitva legyen a csatlakozás lehetősége, így akinek több bankszámlája van, egy helyen lásson minden fontos információt.

Ez már önmagában elég hasznos hozadéka a PSD2 szabályozásnak, és talán képes lesz a bankok felé terelni mindazokat, akik agyzsibbadást kapnak a bankfiókok és a sorban álláshoz húzott cetlik láttán, viszont szívesen intéznék a pénzügyeiket emberi közbeavatkozás nélkül, gyorsan, bármely napszakban, a mobil segítségével.