Ön se tud rajzolni? Sebaj, a Google segít!

Gépi tanulással megtámogatott okosrajzolós szolgáltatást indított a Google – jelentette be a cég egy blogposztban.

Az AutoDraw pontosan azt tudja, amit a neve alapján elvárhatunk tőle: firkálunk benne valami krikszkrakszot, az algoritmus meg kísérletet tesz a felismerésére, bármilyen borzalmasan béna is, és egy sor javaslatot tesz, szerinte mire is gondolhattunk. Ezek közül aztán egy kattintással kiválasztható a lerajzolni próbált alakzat, és már meg is jelenik a firka helyén a felpimpelt rajz.

Én például rajzoltam egy "lovat", és a hevenyészett vázlaton a Google algoritmusa szépen el is végezte az utolsó simításokat:

Az, hogy a ló mellett például egy fürdőkádat is felajánlott a program, nem biztos, hogy az ő hibája. Aki még nálam is jobban tud rajzolni, ezen az aloldalon fel is ajánlhatja a rajzait a népnek, vagyis a Google adatbázisának, amelyből az algoritmus dolgozik, hogy aztán még jobb javaslatokat tudjon majd adni.

Korábban egyébként volt már a Google-nek hasonló próbálkozása, de a QuickDraw ennek a koncepciónak inkább a játékosított változata volt.