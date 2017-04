Az évtized csalása: számítógépet építettek a börtönben, és senkinek nem tűnt fel

Két rab olyan szinten hülyét csinált az őket fogva tartó intézményből, hogy minden bűnük ellenére nehéz nem némi elismeréssel olvasni a történetüket.

Az elkövetők az Ohio állambeli Marion Javítóintézetben töltötték a büntetésüket. Itt az volt a munkájuk, hogy régi számítógépeket hasznosítsanak újra egy nonprofit program keretében. Így tudtak apránként összelopkodni annyi alkatrészt, hogy végül titokban össze tudtak belőle rakni maguknak két új gépet is – írja a Gizmodo.

Ezeket a gépeket aztán sikerült elrejteniük a plafonban, majd valamilyen érthetetlen módon, a plafonon keresztülvezetett kábellel rákötni őket a börtönt működtető Ohio állam büntetés-végrehajtási minisztériumának hálózatához. Aztán egy korábban a börtön alkalmazottjaként, majd a minisztériumnak dolgozó férfi adatait ellopva az internethez is hozzáférést szereztek.

A netről meg már gyerekjáték volt letölteni néhány cikket házi készítésű kábítószerekről, robbanóanyagokról, hitelkártyákról és egyéb nyalánkságokról. Egyikőjük annak is utánanézett, hogy lehet hamis adóbevallást csinálni, és lenyúlni az adó-visszatérítést, majd egy rabtársa nevével és társadalombiztosítási számával igényelt öt hitelkártyát. És ha már így ellenőrizetlenül hozzáfértek az internethez, egy halom pornót és más filmeket is letöltöttek, és pendrive-on árulták a többi rabnak.

Fotó: Ohio állam Főügyészsége Itt találták meg a plafonba rejtett számítógépeket.

Miután végül lebuktak, a gépeiken találtak még egy sor különféle hekkereszközt is, amelyekkel hozzáférhettek a rabok összes fájljához, adatához, ítéletéhez is. Sőt, belépőket is gyártottak a társaiknak, amelyekkel az intézet olyan részeibe is bejutottak, ahová egyébként nem szabadott volna.

Na és hogy bukott le a két leleményes bűnöző? Feltűnt valakinek, hogy alkatrészek hiányoznak? Megtalálták a plafonba suvasztott számítógépeket? Belebotlottak a kábelekbe? Lebuktatták a hitelkártyacsalást? Ugyan.

Az okozta a vesztüket, hogy túllépték a napi letöltési korlátot.

A minisztériumnak dolgozó férfi, akinek a hozzáférését használták, még 2015 nyarán kapott egy értesítést, hogy túl sokat netezett. Az erről szóló email viszont pénteken érkezett, holott ő csak hétfőnként és csütörtökönként dolgozott. Ezért indult vizsgálat, aminek a végén mindenre fény derült, az érintett rabokat pedig másik intézetbe szállították.