Beépített hirdetésblokkolót kap a Chrome

Online hirdetések nélkül nagyon kevés ingyenes tartalom lenne a neten, de azt is látni kell, hogy bizonyos reklámok túllőttek a célon. Az automatikusan, bekapcsolt hanggal elinduló videók és a felugró ablakok például meglehetősen idegesítők tudnak lenni.

Erre figyelt fel a keresőóriás Google is, aki szintén hirdetésekből szerzi a bevételét, a Wall Street Journal üzleti napilap szerint mégis arra készül, hogy az általa fejlesztett Chrome böngészőt beépített hirdetésblokkolóval lássa el. Ennek óriási hatása lenne a netezésre, hiszen a Chrome a legnépszerűbb böngésző, több mint 50 százalékos részesedéssel.

Ezzel az a cél, hogy a hirdetőket korrekt, elfogadható reklámok megjelenítésére kényszerítse.

Mind a mobilos, mind a számítógépes Chrome megkaphatja a hirdetésblokkoló rendszert, és ez állítólag alapból be lesz kapcsolva. Csak azokat a hirdetéseket nem fogja kiszűrni, amelyek megfelelnek a jobb reklámokért létrehozott szövetség, a Coalition for Better Ads előírásainak. Ez lényegében a

felugró reklámablakokat,

automatikusan elinduló hangos reklámokat,

átugorhatatlan visszaszámlálós hirdetéseket,

villogó hirdetéseket,

teljes kijelzős hirdetéseket,

és a méretes, mindig kijelzőn maradó hirdetések használatát nem javasolja.

Nyilván az is benne van a Google tervében, hogy a hirdetésekből élő keresőcég nem szeretné, hogy az emberek olyan hirdetésblokkolókat töltsenek le, amit nem ő irányít. Egyes jelentések szerint a számítógépes netezők 26 százaléka használ valamilyen hirdetésblokkolót.

Nagyon lényeges kérdés, hogy a Google hirdetésblokkolóját ki kezeli majd. Maga a Google dönti el, hogy kinek milyen hirdetései jelenhetnek meg, vagy egy független szervezet? Ez versenyjogi kérdéseket is felvet, és alighanem a Google sem szeretne megint a hatóságok célkeresztje elé kerülni. Az viszont egészen biztos, hogy a kezdeményezéssel, ha jól valósítják meg, a netezők csak jól járhatnak, mert tele van a web zavaró, a böngészés élményét elrontó hirdetésekkel.