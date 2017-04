Kiberbiztonsági akadémia alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiberbiztonsági akadémia alakult Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) – írja az MTI.

Krasznay Csaba programigazgató az akadémia hétfői nyitórendezvényén arról beszélt, hogy indokolt, hogy minél többet, minél mélyebben beszéljünk a kiberbiztonságról, amihez tudományos, kutatási háttérre van szükség. Mint mondta, a téma fontosságát mutatja, hogy napi szinten jelennek meg sajtóhírek hekkertámadásokról. Legfrissebben például éppen arról, hogy a dán védelmi minisztérium szerint orosz hekkerek törték fel a rendszerüket.

Krasznay szerint Magyarországon is probléma az informatikai, kiberbiztonsági ismeret- és szakemberhiány. A most megalakult kiberbiztonsági akadémia feladata, hogy az NKE egyes karainak, kutatóintézeteinek, műhelyeinek már meglévő erőforrásait összehangolja, a kiberbiztonsági kutatásokat, szakembereket támogassa. Mindehhez képzési programokat kezdeményeznek, szerveznek, és kiberbiztonsági gyakorlatokat is terveznek. Szeretnék az informatikai infrastruktúrát is fejleszteni, ehhez speciális labort kialakítani.

Az NKE négy karán már jelentős múltja van a kiberbiztonságot érintő képzéseknek Krasznay szerint:

Az államtudományi és közigazgatási karon évek óta tanítják a közszolgákat az informatikai biztonságról.

A nemzetközi és európai tanulmányok karon elsősorban a kiberbiztonság nemzetközi jogi kérdéseivel foglalkoznak.

A hadtudományi és honvédtisztképző karon a kiberhadviselés, illetve a katonai információs rendszerek kibervédelme, míg a rendészettudományi karon a kiberbűnözés és a bűnmegelőzés internetes lehetőségei kapnak kiemelt szerepet a képzésben.

Az egyetem idén bővült ki a bajai víztudományi karral. Ezzel kapcsolatban Krasznay azt mondta, hogy a kibervédelemnek a vízügyi képzésben is egyre nagyobb a súlya, hiszen a vízügy – amely a kritikus infrastruktúra része is – egyre inkább informatikai háttér segítségével működik.

Krasznay szerint a szakemberek mellett a teljes magyar társadalmat is képezni kell, hogy minél többen tudják, mire érdemes odafigyelni a kibertérben, és széles körben elterjedjen a biztonságos internet- és számítógéphasználat.