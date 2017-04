A Facebook kiadta, hogy mennyi adatot kért tőle a magyar kormány

A Facebook kiadta a legutóbbi féléves jelentését arról, hogy a világ kormányai hányszor kértek és kaptak adatokat a cég felhasználóiról bűnügyi nyomozások kapcsán.

Világszerte 9 százalékkal nőtt a kormányok kíváncsisága a tavalyi év első feléhez képest, így 2016 júliusa és decembere között összesen 64 279 adatkérés érkezett a céghez. A Facebookon megosztott tartalmak korlátozását (a helyi törvények megsértése miatt) viszont 28 százalékkal kevesebbszer kérték a kormányok, összesen 6944-szer.

Fotó: Facebbok

A magyar adatok szerint:

A mi kormányunk összesen 172 adatkérelmet küldött a cégnek.

A kormányzati kéréseket összegző oldalról letölthető teljes jelentés szerint ezzel a 122 országból a 27. helyre kerültünk.

A 172 kérelem 216 felhasználói fiókot érintett.

A kérelmek 53,49 százalékát, vagyis 92 darabot teljesített is a Facebook.

A kérések közül egy volt sürgős ügy, a cég ennek a kérésnek eleget is tett.

A kormányok kérhetik azt is, hogy egyes fiókok tartalmát a Facebook őrizze meg, amíg folyik a jogi eljárás, hogy ha a bíróság úgy dönt, a kormány kérhesse a hozzáférést. Ilyen adatmegőrzést a magyar kormány 19 esetben, 33 felhasználóval kapcsolatban kért.

A megelőző félévhez képest egyébként a magyar kormány is kevesebbszer fordult a Facebookhoz: a mostani 172-vel szemben a tavalyi első félévben még 186 kérelmet nyújtottak be. A cég viszont kisebb arányban is teljesítette ezeket a kéréseket, így összességében kevesebb, csak 87 esetben segített a kormánynak.