Ellopták az Orange is the new black új évadját

Ismeretlen támadó hatolt be egy filmprodukciós cég szervereire, és ellopta onnan az Orange is the new black című sorozat új évadjának részeit. Mivel a sorozatot gyártó Netflix nem teljesítette a követeléseit, a hekker közzétette az epizódokat a Pirate Bay torrentoldalon.

Az ötödik évad első tíz epizódja összesen 11,46 GB-ot tesz ki a Variety szerint, a részek eredetiségét azonban még nem tudták ellenőrizni.

A Netflix eredetileg június 9-én akarta kiadni az ötödik évadot, de a részek kiszivárgása miatt elképzelhető, hogy előre hozza a bemutató dátumát.

A hírek szerint a "thedarkoverlord" álnéven működő hekker vagy hekkercsoport egy utómunkákat végző cég számítógépeiről lopta el a videófájlokat. Nemcsak a Netflixet érinti az ügy, a National Geographic, az ABC és a Fox tévécsatornák műsorait is sikerült ellopni.