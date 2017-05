Vadiúj VR-sisakot mutatott be a HTC

Nagy meglepetést okozott a tajvani HTC azzal, hogy a nemrég bemutatott U11 csúcsmobilhoz kiadott egy virtuális valóság megjelenítőt. A HTC Link hat szabadságfokú nyomkövetővel van ellátva, elsőként a mobilos vr-sisakok között.

HTC Link készlet

A sisakhoz adnak egy külső kamerát, ugyanis ez követi nyomon az eszköz, illetve a felhasználó mozgását. Kontrollert is találnak a vevők a dobozban.

Nem a sisakba kell helyezni a mobilt, hanem egy usb-c kábellel kell hozzákötni.

Ez is teljesen újszerű megoldás a mobilos vr-sisakok piacán, hiszen mostanáig a Samsung, az Alcatel és a többi gyártó is egy az egyben a mobilt dugta be a sisakjába. A Google legutóbbi bejelentése azonban, hogy támogatni fogja a különálló vr-sisakokat, megváltoztatta a helyzetet. A HTC Linkben két 3,6 colos és 1080×1200 pixeles kijelző van, 110 fokos látómezővel és 90 Hz képfrissítéssel.

Egyetlen komoly hibája van a sisaknak: momentán csak Japánban dobják piacra.