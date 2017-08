A Tesla faházzal népszerűsíti a napenergiát

A Tesla épített egy apró házat, amelyet elnevezett Apró Háznak (Tiny House), hogy körbeturnézza vele Ausztráliát, és gyakorlatban mutassa be az érdeklődőknek, mennyit tudnak spórolni, ha az ő napelemes megoldásaikat használják – írja az Engadget.

A biohipszter-csalogató hightech faházat a legmodernebb kütyüinek szerelte fel a cég. 100 százalékban megújuló energiát használ, amit egy 2 kilowattos, hat panelből álló napelemrendszer és a napenergiát tároló Powerwall fali akku biztosít, mindez pedig a Tesla mobilappal kontrollálható.

Ha mindettől még nem csorgatott volna elég fair trade lattét a szakállolajjal ápolt arcszőrzetére, maga a 2,2 tonnás házikó is helyi forrásból származó, adalékanyag-mentes, fenntartható fából épült. És természetesen egy Tesla Model X huzigálja körbe az országban.

A Tiny House most épp Melbourne-ben jár, ha épp most látogatja meg a kiköltözött unokatesót, mindenképp érdemes benézni. Ezután jön Sydney, Brisbane és Adelaide. Érdekesség, hogy jelenleg nem árulnak Ausztráliában napelemet, csak a Powerwallt, bár ha lezárul a SolarCity felvásárlása, ez változni fog. Na és persze az általuk beígért 100 megawattos ausztráliai akkutelep miatt is nagy figyelmet kapnak az országban.