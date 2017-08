Ártatlannak vallja magát a WannaCry megállítója

A kiberbiztonsági körökben MalwareTech néven ismert Marcus Hutchins ártatlannak vallotta magát a hétfői meghallgatásán – írja az ITcafé.

Hutchins története azért keltett nagy figyelmet az elmúlt hetekben, mert hősből vált váratlanul gyanúsítottá. Ő volt az, aki arról lett szélesebb körben híres még májusban, hogy egy trükkel sikerült megfékeznie a világszerte cégek tucatjait megbénító WannaCry zsarolóvírus terjedését.

Augusztus elején viszont azért került be újra a hírekbe a brit férfi, mert amikor a DefCon hekkerkonferenciára Las Vegasba érkezett, az FBI letartóztatta. Mint kiderült, azzal vádolják, hogy 2014-2015 között részt vett a talán legveszélyesebbnek tekinthető banki trójai vírus, a Kronos fejlesztésében és terjesztésében, amellyel világszerte lopták el felhasználók adatait kiberbűnözők.

A férfi ügyvédje, Marcia Hofmann a hétfői meghallgatás után közölte, hogy minden eszközzel küzdeni fognak az alaptalan vádak ellen: „Marcus Hutchins egy kiváló fiatalember, egy hős” – mondta az ügyvéd. Korábban a kiberbiztonsági közösség több tagja is felszólalt Hutchins mellett, mert elképzelhetetlennek tartották, hogy a világ életében a kártevők ellen küzdő szakember közben mellesleg maga is kártevőket fejlesztene.

Több évtizedet is kaphat

A gyanúsítottat 30 ezer dolláros óvadék fejében szabadlábra helyezték, szigorú feltételekkel: ügyvédje közelében kell tartózkodni Los Angelesben, de az országon belül utazhat, viszont nem hagyhatja el az USA-t. Egy korábbi bírósági határozat eltiltotta az internetképes eszközök használatától, ezt most feloldották, hogy tovább tudja végezni a munkáját. Emellett azonban nyomkövetőt kell viselnie, bár ügyvédje szerint ez most már szükségtelen, így kezdeményezték ennek az előírásnak a törlését is.

Az összesen hat vádpontból álló vádirat komoly bűncselekmények elkövetését tulajdonítja Hutchinsnak, és amennyiben mindegyikben bűnösnek mondják ki, akkor akár több évtizedes börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. A következő meghallgatásra október 17-én kerül sor, az első tárgyalás várható időpontja október 23., ám ez a dátum az ügy bonyolultsága miatt még változhat.