Az északi sarkkörön túl épül a világ legnagyobb adatközpontja

A Kolos nevű amerikai–norvég cég nyilvánosságra hozta terveit a világ legnagyobb adatközpontjának megépítéséről – írja a BBC.

Az óriási központ a Ballangen nevű norvég városban épülne. Azért itt, mert az északi sarkkörön túli város hűvös klímája és a környéken elérhető bőséges és stabil víz- és szélenergia miatt jelentősen csökkenthető lenne az ilyen központoknál brutálisan magas villanyszáma. Az is fontos tényező, hogy a terület elég jól el van látva optikai kábelekkel, ami elég jól jön egy adatközpont működtetéséhez.

A cég vezetője szerint az is előny, hogy a közelben található egyetem technológiai képzése évi kétszáz potenciális alkalmazottat bocsát ki. A BBC ugyanakkor megjegyzi, hogy itt a legmagasabb Norvégia betegszabadsági rátája, ami alighanem annak köszönhető, hogy a terület korábban bányászvidék volt.

A „legnagyobb” jelzőt arra alapozza a Kolos, hogy mennyi energia kell majd a működtetéséhez. Eleinte 70 megawattal is elketyeg majd, de a bővítések után – a tervek szerint – egy évtizeden belül már több mint 1000 megawattot fog fogyasztani. Az Amazon is nagyjából ennyit használ a virginiai Ashburnben működő adatfeldolgozó részlegén, de ott a szerverek nagyobb területen vannak szétszórva, nem egyetlen központba zsúfolva. A Facebook svédországi nagy adatközpontja pedig csak 120 megawattos, és a világ többi nagy központja is általában 200 megawatt alatt marad.

A ballangeni központ területe 600 ezer négyzetméter lesz. Ez nagyobb, mint a mai legnagyobb területű központ a kínai Langfangban, de valamivel kisebb, mint egy nevadai központ, amely viszont még szintén csak tervezési fázisban jár.

A Kolos szerint norvég magánbefektetőktől már több millió dollár összegyűlt a projekt megvalósításához, de még tárgyalnak egy amerikai befektetési bankkal a fennmaradó rész biztosításához.

Az Amazon, Microsoft, Google trió által dominált adatközpontpiacon nem könnyű labdába rúgni a kisebb szereplőknek, ezért az elemzők szerint a versenytársaknak éppen akkor van esélyük lépést tartani a csökkenő árakkal, ha maguk is nagyban gondolkoznak.