Meglepő egyezség született a majomszelfiperben

Úgy tűnik fordulópontra ért David Slater természetfotós kálváriája, aki három évvel ezelőtt vált híressé, mint a fotótörténet legjobb majomportréinak készítője. Illetve, nem is ő készítette a képeket, hanem azok az indonéziai makákók szelfiztek, akik közé a fotós 2011-ben előre beállított fényképezőgépet helyezett. És mint arról korábban részletesen írtunk, ebből lett a baj.

Előbb a Techdirt nevű blog, majd a Wikipedia egyik szerkesztője tette közkinccsé a fotós (illetve cége, a Wildlife Personalities Ltd.) képeit, mondván azokat majmok készítették, nem a fotós, így Slaternek nem lehet szerzői jogi követelése. Innentől kezdve a fotós szinte semmit nem keresett az amúgy remek fotókkal, de hiába kérte azok eltávolítását a Wikimedia Commons képtárából.

A Wikimedia Foundation és Slater végül perre mentek, aminek kimenetele nem kedvezett a fotósnak: annak ellenére, hogy Slater birtokolta a felszerelést és ő állította be a képet, a brit és az amerikai szabadalmi hivatal is határozatban mondta ki, hogy nem ember alkotta alkotásokat nem véd a szerzői jog. Külön ki is emelték, hogy nem jegyeznének be szerzői jogot például "majom által készített fotóra”. Ez alapján a Wikipedia jogosan járt el, amikor feltöltötte a fotós képeit.

Slater helyzete 2015-ben fordult még rosszabbra, amikor a PETA radikális állatvédő szervezet beperelte őt az egyik majom nevében, mert jogot akar formálni a majom által készített fotóra. A PETA szerint ugyanis Narutónak, a celebeszi üstökös makákónak (akiről a legjobb képek születtek), igenis vannak szerzői jogai. A PETA a fotók után befolyt összeget az állatok védelmére kívánja fordítani. A per annyira megviselte anyagilag a fotóst, hogy kénytelen volt feladni szakmáját, és más megélhetés után nézni.

És most jött a fordulat. 2017. szeptember 11-én, hétfőn, a fotós és a PETA ügyvédei közösen jelentették be, hogy peren kívül megegyeztek, jelentette az Associated Press. A megállapodás arról szól, hogy a jövőben Slater az eladott képek után a bevétel egynegyedét az indonéz makákók védelmén dolgozó állatvédő szervezeteknek utalja.

Ezen kívül a peres felek ügyvédjei kérték a San Francisco-i 9. kerületi fellebbviteli bíróságot, hogy ejtse az ügyet, és helyezze hatályon kívül a korábbi ítéletet is, ami a majmok szerzői jogának semmisségéről szólt.

Foglaljuk össze:

A fotós 2011-ben saját költségén Celebeszre utazott, ahol saját felszerelését makákók közé rakta. A majmok mancsukba vették a kamerát, ami a fotós által előre beprogramozott beállítások szerint működésbe lépett. Remek majomporték születtek, Slater keres némi pénzt a képek eladásával. A majmok is és a fotós is híresek lettek. A Wikipedia szerint a fotók nem képezik Slater szerzői tulajdonát, mivel gyakorlatilag nem ő készítette a portrékat, hanem a majmok saját magukról. Slater szerint a képek szerzői joga az övé. Perre megy a Wikipédiával. Egy alsóbb fokú bírósági döntés szerint a képeknek nincs szerzője, mivel a majmoknak nincsenek szerzői jogaik. A PETA szerint vannak szerzői jogaik a majmoknak is. Beperelik a fotóst. A fotós és a PETA ügyvédei megegyeznek, és kérik a bíróságot, hogy ejtse az ügyet. A fotós és a PETA együtt szeretnék elérni, hogy változzon a jogi szabályozás, és ezentúl az állatoknak is lehessen szerzői joga.

Senki ne vegyen mérget arra, hogy ennek a történetnek itt most vége.