Kína 20 millió okoskamerája mindent lát, és mindenkit felismer

A kínai kormány egy olyan, több mint húszmillió kamerára épülő megfigyelési rendszert vezetett be (pontosabban kiterjesztették az eddigi működési területét), amely a mesterséges intelligenciára is építve különösen hatékony, és óriási mennyiségű információval látja el a hatóságokat – írja az ITcafé a Daily Mail helyi forrásokra építő cikke nyomán.

Hasonló képességű kezdeményezések világszerte ismertek, a Fujitsu okosvárosokba szánt fejlesztéséről például mi is írtunk már. Ha éppen nem Nagy Testvért játszó diktatúrákról van szó, az egész várost lefedő intelligens megfigyelőrendszer lényege, hogy a képelemző algoritmusok felismerik, mit lát a kamera, és így emberi beavatkozás nélkül, rengeteg adat alapján tud a rendszer döntéseket hozni. Felismer például egy balesetet, és kiszámolja, merre érdemes miatta elterelni a forgalmat, vagy automatikusan riasztja a tűzoltókat. De a forgalom és a képek elemzésével oszlathat dugókat, jelezheti, hol van legközelebb üres parkoló, segíthet összeszámolni, mikor hányan használnak egy villamost, és így tovább. Észreveheti azt is, ha valaki gyanúsan viselkedik, hogy ezzel megakadályozzon mondjuk egy merényletet. Arcfelismerésre is képes lehet, ami persze már személyiségi jogi aggályokat is felvet.

A kínai rendszer, a 2015-ben indított (és talán nem szándékosan a Terminátor gonosz szuperszámítógépet idéző nevű) Sky Net korrupcióellenes program részeként létrehozott rendszer viszont a maga módján mégis különlegesnek számít: nemcsak hogy képes kezelni a 20 millió kamera adatait, de olyan részletességgel tudja azonosítani a felvételeken látható embereket és járműveket, hogy ezek alapján a rendőrség egy kis különmunkával szinte bárkit azonosítani tud, aki egy adott időpontban egy adott szituáció részese volt. A platform önmagában – egyelőre – még nem írja ki, hogy épp kik sétálnak az utcán, amelyet a kamera figyel, de felismeri az adott ember korát, nemét, ruhájának színét, illetve a járművek típusát és színét.

Magát a rendszert a kínai központi állami tévé mutatta be egy dokumentumfilmben, és itt látható, ahogy a kamerák felvételeit a szoftver valós időben elemzi ki. Mindez kiegészülhet GPS-es nyomkövetéssel és arcfelismeréssel, így roppant hatékony eszközt ad a rendőrség kezébe, ha a körözési adatbázisban megadott attribútumokat a megfigyelőrendszer rendelkezésére bocsátják: a rendszer felismeri a keresett személyt, és riasztja a helyi szervet.