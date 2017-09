Kurva Nagy Rakétát jelentett be Elon Musk

Elon Musk hozta a formáját az ausztráliai Adelaide-ben rendezett Nemzetközi Űrhajózási Kongresszuson, amikor cége, a SpaceX ambiciózus terveiről beszélt. Musk nemcsak a Marson akar kolóniát létrehozni, szerinte igen időszerű volna már egy Holdbázis is, és ha már úgyis óriási rakétát építenek, miért ne lehetne vele a Föld különböző pontjai között is minden eddiginél gyorsabban utazni. Mindezt egyetlen rakétával – írja a Washington Post.

2017-van, mostanra már kellene, hogy legyen egy Holdbázisunk. Mi a fene történik?

– mondta, de a leginkább nem is ez, hanem a földi utazás terve hozta lázba a közönséget és a világsajtót.

Big Fucking Rocket

Musk egy évvel ezelőtt is tartott egy beszédet, akkor jelentette be a fenti terveihez használni tervezett, gigantikus mérető rakétát. Akkor sokan kritizálták az elképzelést, mert megvalósíthatatlannak tartották, most a terveket némileg újragondolták a SpaceXnél, és egy valamivel szerényebb, de még így is óriási rakétát jelentett Musk. A méretére utal a neve is, ami amolyan muskosan csak Big Fucking Rocket, vagyis nagyjából Kurva Nagy Rakéta (BFR). Nyilván így is fog kapni hideget-meleget a terv, de Musk szerint már kitalálták, honnan lenne rá pénz.

A BFR természetesen teljesen újrafelhasználható lenne. A hajtóműve pályára állítaná a nagyjából száz ember szállítására alkalmas kabint, a dolga végeztével pedig leválna és visszatérne a földre. Az elképzelés legfontosabb része, hogy a BFR univerzális felhasználású lenne, ezzel kiváltaná a SpaceX összes többi rakétáját, és a földi utazástól a műholdfelbocsátáson át a Mars-expedícióig mindenre ezt használnák a jövőben.

Musk szerint a BFR maximális sebessége 27 ezer kilométer per óra lenne, ezzel pedig a Földön bárhonnan bárhova egy órán belül el lehetne jutni: Egy Párizs-New York út fél óra alatt meglenne, de még a New York-Sanghaj táv is 39 percből kijönne.

Ha már megépítjük ezt a dolgot, hogy elmenjünk vele a Holdra és a Marsra, miért nem mennénk vele máshova is?

– indokolta meg a tervet, amely valahogy így nézne ki a gyakorlatban:

Azért a végcél, vagyis a Mars-utazás is szóba került. Musk szerint 2022-ben már két szállítmányt küldenének a bolygóra, ami még szerinte is ambiciózus céldátum. 2024-ben pedig további négy útjuk lenne a Marsra, ebből kettő már emberrel.

Musk teljes, bő negyven perces előadása ide kattintva teljes terjedelmében megnézhető.