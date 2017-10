Készülnek még Ikarusok Budapesten

Ami a vasútmániásoknak az istvántelki főműhely, az lehet a buszőrülteknek az egykori budapesti Ikarus-gyár egyik még meglévő csarnoka Mátyásföldön. Az emblematikus magyar buszgyár történetéről, tündökléséről, szomorú hanyatlásáról, örökségének szétporladásáról sokat írtunk már, csakúgy mint az időről időre, ilyen-olyan körülmények közt beinduló, megtorpanó, újra meglóduló, majd újfent besülő buszgyártási kísérletekről. Itt most nem mennénk bele még csak ezek rövid összefoglalásba sem, eleve nem könnyű abban a jogi, politikai és gazdasági harcokkal súlyosbított üzletágban eligazodni, ahol Széles Gábor neve leginkább csak szitokszóként hangik el.

Annyit mindenestre mondhatunk, hogy a XX. század második felében a Ganz-Mávag, a Csepel Művek és az óbudai és észak-pesti hajógyárak termékei mellett az Ikarus buszok voltak a hazai járműipar legfőbb büszkeségei, nem kis részben azért, mert a nemzetközi piacon is sikerrel megállták a helyüket. Részben ezt a technika- és ipartörténeti korszakot eleveníti fel a Kertvárosi Időutazó “Volt egyszer egy Ikarus!” gyársétája, amin a magyar buszgyártás iránt érdeklődők betekinthettek a mátyásföldi gyárban 1967-ben épült üzemébe, az Egyedi Gyáregység csarnokába.

A kisebb darabszámú, de a legmagasabb műszaki követelményeket és tartalmat is kielégítő buszok gyártására alapított üzemben ma is folyik új buszok gyártása, itt készülnek a hármas metró vészesen közelgő felújítására rendelt Modulo csuklós metrópótló buszok. Az Ikarus Egyedi Kft. azonban nem csak új buszokat gyárt, hanem csodával határos módon megmaradt régi Ikarusokat is felújít, a járműrestaurálás művészetének legmagasabb fokán. Az alábbi nagyképes beszámoló betekintést ad a különleges hangulatú üzembe, amihez fogható helyként tényleg csak az gőzmozdonyokkal roskadozó istvántelki csarnokot lehetne említeni.

Ezekkel a gépekkel együtt kell élni A istvántelki főműhely szívében körülbelül öt-hat gőzösön dolgoznak egyszerre többen is, a hegesztőív fényében magasan vetül a falakra a mozdonytorzók árnyéka. Tovább

A mátyásföldi buszgyár sok épületét elbontották a rendszerváltás óta, a híres Ikarus-víztorony műemléki védettséget élvez, ennek köszönheti, hogy még áll. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az elmúlt csaknem harminc évben sokszor felmerült, hogy újra indulna itt az Ikarus buszok gyártása, de erre már nemigen fog sor kerülni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A sokáig gazdátlanul álló Ikarus Művelődési Házat nemrég megvették, és javában dolgoznak az oszlopos-erkélyes szocreál épület felújításán, átalakításán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egykori buszüzem jelenleg ipari park, több vállalkozás is működik a területén. A tulajdonos utasítása szerint bent tilos fényképezni, így csak messziről, a gyárkapun kívülről tudjuk megcsodálni a buszos szélrózsát, ami a világ minden szegletébe eljutott magyar buszmárkát hirdeti. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

És akkor kigurul a gyárkapun egy Ikarus 55 farmotoros távolsági busz. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az utolsók közt, 1971-ben Székesfehérváron gyártott busz rádiója természetesen Videoton. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A busz restaurátorai minden részletre ügyeltek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A gyártelepen még áll az egykori sajtolóüzem, aminek szépséges háromhajós csarnokából piacot akartak csinálni pár évvel ezelőtt, de a terv megbukott, és az épület azóta is üresen áll. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Ikarus Egyedi Kft. Margit utcai csarnoka mellett gyönyörűen felújított Ikarusok parkolnak: balra egy csuklós 280-as, mellette egy 620-as. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

És egy klasszikus, vidéki osztálykirándulós busz, az Ikarus 256. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A csuklós buszok megjelenése előtt ilyen utánfutós pótkocsikkal oldották meg a tömött buszok problémáját Budapesten. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Pazar art decós, streamline modernes hangulatú díszítőelem az 55-ös műszerfalán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A busz elején két pár szembefordított ülés található, az asztalkákon Herendi-porcelán lámpával lehetett világítani az estébe, éjszakába nyúló utakon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy igazi ritkaság is áll a szerelőcsarnok mellett: felújításra vár ez az Ikarus gyártmányú tűzoltóautó. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A 620-as Ikarus műszerfala korát megelőzően modern kialakítású. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A műszerek formája, tipográfiája igazán remek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Menjünk be. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Hatlapátos ventilátor hűtötte ezt a motort fénykorában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Hoppá! Két ritkaság felújítás alatt: balra egy szovjet gyártmányú MTB trolibusz (az MTB, annyit tesz mint московский троллейбус, azaz Moszkvai Trolibusz), mellette pedig egy Ikarus 263T troli. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nem bonyolították túl a formatervezést a Tusinói Gépgyárban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egyelőre még messze áll a befejezéstől. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Igazi kézműves munka a buszrestaurálás. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Ikarus 630-as is várja a felújítást. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Ikarus 630-at 1955-ben fejlesztették ki távolsági busznak. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A csarnokban korabeli szerszámgépek is vannak. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ikarus 31, kicsit kopottas fényezéssel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A pusztulástól megmentett buszokat előbb teljesen ki kell belezni, hogy a restaurálást meg lehessen kezdeni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Ikarus 256-os távolsági buszból több mint 23 000 db készült annak idején. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Akkoriban még nem volt csomagtere a buszoknak, a bőröndöket a tetőn helyezték el, ahová vaslétrán lehetett fölmászni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ezt a hatalmas szörnyeteg Schuler hidraulikus présgépet a préscsarnokból mentették meg. Amikor még fémből készültek a buszok karosszériaelemei, akkor ilyen monstrumokkal préselték a megfelelő formára a lemezeket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Osztáykirándulásos emlék: hányszor integettünk a hátsó ablakból a busz mögött haladó autósoknak! (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)