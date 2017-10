Akadozik a Facebook

Bár az Is It Down Right Now szerint minden rendben, a felhasználók jelentős részénél valami nem stimmel a Facebookon. A Down Detector ábrája alapján kedd késődélután, illetve kora este megszaporodott az észlelt problémák száma.

Az Index-newsroomban is jelentkezett a hiba, nálam mondjuk minden oké, de több ügyeletes kollégám is jelezte, hogy vagy akadozva és lassan fut nála az oldal, vagy be se tölt semmit.

A probléma nem csak a magyar felhasználókat érinti, a világ szinte valamennyi részéről érkeztek panaszok, ráadásul az Instagrammal sincs minden rendben, sok usernél hasonlóan döcög az is.