Izraeli kémek fogása a Kaspersky-ügy

Egyre szövevényesebb a Kaspersky-t érintő botrány, és most kiderült, hogy izraeli kémek figyelmeztették amerikai társaikat az orosz kémek tevékenységére, amelyben a vírusirtó szoftver segítségével igyekeztek leleplezni az amerikai ügynökség programjait. A New York Times legfrissebb sztorija több kérdést is felvet, kezdve azzal, hogy mit kerestek az izraeli hekkerek a Kaspersky rendszereiben, és ami a cég körülbelül 400 millió ügyfelét is érzékenyen érintheti:

hogyan lehetett ennyire sérülékeny egy vírusirtó vállalat rendszere, hogy több állam kémjei turkáltak benne?

Az amerikai lapok által felgöngyölített eset arról szól, hogy az NSA szerződött partnereitől kényes iratokat loptak el orosz hekkerek, és az derült ki, hogy ennél a cégnél Kaspersky vírusirtót használtak. Mivel a vírusirtók minden létező fájlhoz hozzáférnek az általuk védett rendszeren, hiszen másképp nem tudnák átvizsgálni a fájlokat, aki irányítást szerez a vírusirtó fölött, az bármilyen adatot képes ellopni.

A Kaspersky tagadja, hogy tudott volna az orosz kémek tevékenységéről, vagy hogy részt vett volna benne, és szeretne hozzáférni minden releváns információhoz, hogy elkezdhessen nyomozni ez ügyben.

Persze azt is látni kell, hogy az NSA-nél nem ez az első adatkiszivárgási eset, és jóval a Kaspersky elleni vádaskodás előtt is volt már példa ilyesmire. Az is kiderült már, hogy az NSA is ismeri és használja a vírusirtókban megtalálható sérülékenységeket. A Kaspersky szoftvereinek használatát azonban szeptember 13-án megtiltották mind az ügynökség dolgozóinak, mind pedig más állami hivataloknak.