Saját űrrakétát épít két felvidéki magyar mérnök

Űrrakétát épít két felvidéki magyar mérnök egy dunaszerdahelyi műhelyben – szúrta ki a Napi.hu a felvidéki Ujszo.com cikkét.

A két mérnök, Boros Csaba és Nagy Bence szerint a szuborbitális – vagyis még a Föld körüli pályát el nem érő – Ardea 2-es tesztrakéta a szénszálas bevonatának köszönhetően könnyebb, mint más hasonló szerkezetek, így olcsóbban vihetne szállítmányt a világűrbe. A speciális hibrid rakétamotorja pedig kisebb teljesítményt biztosít ugyan, viszont biztonságosabban kezelhető – állítják.

Az Ujszo.com szerint a fejlesztést a Szlovák Űrtevékenységi Szervezet (SOSA) is kiemelt projektként kezeli, és különböző cégek is támogatják. „Egy szintén dunaszerdahelyi, már világhírű, kompozitgyártó cég is segít a szénszálas technológiában. Egy bazini vállalat nyomásálló, szénszállal erősített ultrakönnyű tartályok elkészítésében segít, a pozsonyi Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán a próbapad elektronikai rendszerével foglalkoznak, és a katonai egyetem is segít” – sorolta a lapnak Boros Csaba.

A fejlesztők célja saját bevallásuk szerint a szakmai érdeklődés felkeltése, illetve a figyelem ráirányítása az űrkutatásra Szlovákiában. Ezzel együtt már jövőre ki is akarják próbálni a tesztrakétát, első körben néhány kilométeres magasságig.

Ha sikerül csökkenteni az elkészítés és a kilövés költségeit, nagy piac nyílhat meg előttünk

– mondta az Ujszo.com-nak Boros Csaba.

Boros a brünni műszaki egyetemen repülőgép-technikát tanult, majd a katonai akadémián doktorált, ahol a speciális hibrid motorokat tanulmányozta és tesztelte. A tavaly meghalt Molnár Péterrel kezdtek hozzá nyolc évvel ezelőtt a fejlesztéshez, amely új lendületet kapott Nagy Bence csatlakozásával, aki a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Gépészeti Karának hallgatója.