Már a vonaton is elmerülhetünk a VR-ban

Az idei legjobb mobilos processzor, a Qualcomm Snapdragon 835 hajtja meg a HTC önállóan használható virtuálisvalóság-megjelenítőjét, és egy nagy felbontású oled kijelzőt is beépítettek a kedden bemutatott Vive Focusba – írja az Engadget. A vr-sisaknak hat szabadságfoka van, azaz a felhasználó minden fejmozdulatát pontosan tudja követni, ám csak három szabadságfokú kontrollert adnak hozzá.

Mivel az eredeti HTC Vive sisakkal szemben a Focusnak nincs szüksége számítógépre a virtuális valóság megjelenítéséhez, akár a vonaton ülve is elmerülhetünk a rajzolt képek közt. A Focus sisakok ráadásul egymással is kapcsolatba tudnak lépni, hogy a szereplők ugyanabban a virtuális térben tudjanak mozogni, ugyanazt lássák. Ez előnyös lehet többek közt az osztálytermekben, és a közösségi oldalak is kihasználhatják a benne rejlő lehetőségeket.

Emellett a HTC bejelentett egy Vive Wave VR nevű nyílt platformot, ez lehetővé teszi, hogy a Vive eszközökhöz mindenféle egyéb kiegészítőt gyártsanak. Például a készletből hiányzó 6 szabadságfokú kontrollert is elkészíthetik a feliratkozó partnerek, vagy mondjuk jöhetnek mozgást követő eszközök, speciális kesztyűk.

Kevésbé jó hír, hogy a HTC főleg a kínai piacra fókuszál a Focusszal, és egyelőre sem a megjelenéséről, sem a várható áráról nem árultak el részleteket.