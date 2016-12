Csúcstechnológiát fejlesztett ki egy baktérium

A világ legkisebb baktériumaiban találtak egyszerűbb CRISPR génszerkesztő eszközöket a UC Berkeley egyetem kutatói. A felfedezett rendszer nagyon hasonlít a biológiát forradalmi módon megváltoztató CRISPR-Cas9 nevű eszközhöz.

Ha sikerülne a baktériumban kialakult nagyon kompakt rendszert átalakítani, az a tudomány nagy hasznára válna, mert a kis mérete miatt könnyen beilleszthető lenne a sejtekbe, hogy DNS-t tudjanak szerkeszteni vele.

A bakteriális CRISPR rendszer kulcsfontosságú fehérjéje nagyon hasonlít a Cas9-re, de nem ugyanaz. A tudósok által ma is használt CRISPR-Cas9 rendszerben a Cas9 az olló, ez szabdalja szét a DNS-t.

Jill Banfield professzor és munkatársai csan nemrég fedezték fel a génszerkesztővel felszerelt baktériumok újabb csoportját. Azért voltak ismeretlenek, mert nem tenyészthetők laboratóriumi környezetben. Banfield és munkatársai egzotikus környezetekben, például elhagyott bányák mérgező vizeiben és koraszülött csecsemők gyomrában is kutakodtak. Az ilyen helyeken élő baktériumokat alig ismerjük, mert a túlélésükhöz vagy más mikrobák, vagy nagyon különleges tápanyagok szükségesek.

A génszerkesztő baktériumok egyik csoportja gejzírekben fordul elő, míg egy másik a talajvízben él, két csoport pedig a bányacsatornák savas vizeit kedveli.

A tudósok által használt CRISPR évtizedekkel ezelőtti felfedezésében is részt vett Banfield, és elsőként jött rá, hogy ez egyfajta primitív immunrendszer funkcióját tölti be, ez védi meg a baktériumokat a vírusoktól. Most már tudjuk, hogy ezzel a génszerkesztővel vágnak ki egy darabot a vírus DNS-éből, hogy emlékezzenek rá abban az esetben, ha a vírus megint támadna. A vírusból szerzett genetikai kódhoz illesztik hozzá a Cas-t, hogy vágja szét a támadó vírusok DNS-ét.

Az ismert baktériumok jelentős részében megtalálható ez a védekezési módszer, de a most felfedezett kompakt formája nagyon ritka.