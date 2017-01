Trump jött, a NASA igazgatója ment

Pár órával Donald Trump beiktatása előtt hivatalosan is távozott a NASA éléről Charles Frank Bolden, akit Barack Obama nevezett ki 2009-ben az amerikai űrkutatási hivatal igazgatójának. A 71. évében járó Bolden utódja ideiglenesen Robert Lightfoot, Bolden helyettese lesz, aki ügyvezető igazgatóként vezeti tovább a NASA-t, amíg az új elnök ki nem nevezi az új, állandó igazgatót. Arról egyelőre nincs hír, hogy ki lehet majd Trump jelöltje a szervezet élére, akit a szenátus is támogat majd. (Elnézve, hogy milyen lassan, nyögvenyelősen halad a Trump-adminisztráció kiépítése, elképzelhető, hogy Lightfoot lesz a leghosszabb ideig hivatalban maradó ügyvezető igazgató.)

Charles “Charlie” Bolden volt a NASA 12. állandó igazgatója, egyben az első afroamerikai, aki betölthette ezt a magas tisztséget. Bolden tapasztalt űrhajósként vállalkozott a feladatra, őelőtte csak Richard Truly NASA-igazgató mondhatta el ugyanezt magáról.



A dél-karolinai Bolden középiskolai tanulmányai után haditengerészeti akadémián osztályelsőként szerzett elektromérnöki diplomát 1968-ban, ami után pilótának állt, majd végül a tengerészgyalogság kötelékébe került. A-6A Intruderrel repülő pilótaként több mint száz bevetésben vett részt 1972-73 között Vietnam, Laosz és Kambodzsa fölött. A háború vége felé visszatért az Államokba, és haditengerészeti tesztpilótának képezte tovább magát.



Több mint hatezer óra repült idővel a háta mögött jelentkezett űrhajósnak 1980-ban. NASA-karrierjének első szakaszában négyszer is járt az űrben: 1986-ban repült először a Columbia űrrepülőgép pilótájaként, 1990-ben a Discovery űrsiklót vezethette, társaival pályára állítva a Hubble űrtávcsőt, 1992-ben már mint parancsnok repült az Atlantison, illetve 1994-ben a Discovery űrsiklón.



Ezután visszatért a tengerészgyalogsághoz, hogy a tengerészeti akadémia egyik vezetője, majd később, 2003-as nyugdíjazásig a Japánban állomásozó amerikai erők parancsnokhelyettese legyen. 2009-ben jött Obama elnök felkérése, hogy az űrben járatos Bolden vezesse a NASA-t. Igazgatóként az ő nevéhez fűzódik a Constellation program törlése, amivel a Holdra való visszatérés helyett a Marsra jutás lett a NASA egyik fő célkitűzése – ezekkel párhuzamosan a vitatott megítélésű űrsiklóprogram is az ő irányítása alatt ért véget. Bolden igazgatósága alatt teljesedett ki jó pár nagy szabású NASA program: sikerrel landolt a Curiosity rover a Marson, jutott el a New Horizons űrszonda a Plutoig, a Juno a Jupiterig, és úgy tűnik jó úton halad a NASA kereskedelmi partnerprogramja is, aminek köszö.



Január 12-én a washingtoni városházán tartotta szűk körben, NASA-alkalmazottak meghívásával kötetelen beszélgetéssel fűszerezett búcsúestjét, amin bejelentette, hogy január 20-án távozik hivatalából. “Az első két év szörnyű volt. Azt gondoltam, hogy megbuktam mint NASA-igazgató. Szörnyen kényelmetlenül éreztem magam. És azóta is úgy jövök be dolgozni minden nap, hogy rettegek mi fog történni aznap” – emlékezett vissza igazgatói karrierjére félig-meddig tréfásan az este során, és arra kérte a jelenlévőket, hogy legyenek a hivatal legjobb történetmesélői, akik el tudják hatásosan magyarázni másoknak, mit is csinál a NASA. Ő már többé nem teszi ezt, hivatalos NASA blogja nem frissül többet. Alábbi nagyképes válogatásunkkal búcsúzunk mi is tőle.

Kevés fotó található a fiatal Charlie Boldenről az online archívumokban. Ezen az 1982-es képen mint tengerészgyalogos tiszt látható egy indianapolisi toborzóirodában. (Fotó: Ssgt Gary Mattson / U.S Marine Corps)

Hivatalos portré 1986-ból. (Fotó: NASA)

1986. január: az STS-61C küldetés tagjai közös vacsorája, valamikor a start előtti napokban. Balról jobbra: Robert J. Cenker, Charles F. Bolden, George D. Nelson, Robert L. Gibson, Steven A. Hawley, Franklin Chang-Diaz és Bill Nelson. (Fotó: Space Frontiers / Getty Images Hungary)

1985. december 8-i hivatalos csoportképen az STS-61C küldetés hét űrhajósa. A Columbia modellje mellett balról Bolden, a pilóta, jobbról Robert L. (Hoot) Gibson, a küldetés parancsnoka. Körülöttük balról jobbra: Robert J. Cenker, Bill Nelson (kongresszusi képviselő), valamint Steven A. Hawley, George D. Nelson, és Franklin R. Chang-Diaz. (Fotó: NASA)

1986. január 12. Az STS-61C küldetés gyönyörű éjszakai rajtja. A Columbia pilótája Charles Bolden, a parancsnok Robert L. Gibson. (Fotó: NASA)

1986. január 12-18. Az STS-61C küldetés hétfős legénységének űrrepülés közben készült csoportképe. Majdnem fejjel lefelé Charlie Bolden, a Columbia pilótája. (Fotó: NASA)

1986. január 12-18. Az STS-61C küldetés űrhajósai étkezésre készülnek a Columbia űrsikló középső fedélzetén. Bolden a kép bal szélén látható, fényképezőgéppel kezében. (Fotó: NASA)

1986. január 12-18. Bolden, a Columbia űrsikló pilótája első űrrepülése közben a hátsó fedélzet műszereit ellenőrzi. (Fotó: NASA)

1986. január 17. Bolden pilóta a Columbia pilótafülkéjében a Földre való visszatérés előtt. (Fotó: NASA)

1990. április 8. Bolden az STS-31 küldetésre készülve repül a NASA egyik T-38S Talon kiképzőgépén. (Fotó: NASA)

Bolden, az STS-31 küldetés pilótája és Loren J. Shriver parancsnok visszaszámlálás-gyakorlatra készülnek a Kennedy Űrközpont 39B startállásán. (Fotó: NASA)

Ez a 1990. április 24-29. között az STS-31-es küldetésen készült kép mintha kissé félreérthető helyzetben ábrázolná a Discovery űrsikló pilótáját, pedig csak két űrsétára felkészített üres űrruha közt kapta lencsevégre egyik társa. (Fotó: NASA)

1990. április 25. A Hubble Űrteleszkóp pályára állítása volt az STS-31-es küldetés fő feladata. (Fotó: Smithsonian Institution/Lockheed Corporation / NASA)

1990. április 29. Kathryn D. Sullivan és Charlie Bolden tudományos kísérlet közben a Discovery középső fedélzetén. (Fotó: NASA)

1990. április 29. Charlie Bolden pilóta leteszi a Discovery űrsiklót a kaliforniai Edwards légibázison az STS-31 küldetés végeztével. (Fotó: NASA)

1990. április 29. A Hubble űrtávcsövet sikeresen pályára állító STS-31 küldetés legénysége (Bolden napszemüvegben, utolsóként), elhagyja a Discovery űrsiklót landolás után. (Fotó: NASA)

1991. augusztus 21.: az STS-45-ös küldetés tagjai súlytalansági kiképzésen, egy KC-135-ös repülőgép belsejében. (Fotó: AccuSoft Inc / NASA)

1992. március 24. Az Atlantis űrsikló 11. útjára indul. Bolden ezen a hétfős küldetésen (STS-45) már mint parancsnok vett részt. (Fotó: NASA)

1994. február 3. Bolden parancsnok űrruhapróbán, pár nappal az STS-60-as küldetés előtt. (Fotó: NASA)

1994. február 3. A nyolc napig tartó STS-60-as küldetés startja, a Discovery űrsikló parancsnoka Charles Bolden. (Fotó: NASA)

Negyedik, egyben utolsó űrutazásán Bolden volt a parancsnoka az 1994. február 3. és 11. közt véghezvitt STS-60-as űrsiklóküldetésnek. A Discovery fedélzetén hat űrhajós, köztük az orosz Krikaljev végzett tudományos kísérleteket a Spacehab modulban. A kép kedvéért mind a hatan az űrlaborba vezető szűk átjáróba préselték magukat. Bolden a jobb fölső sarokban látható, tőle az óra járásával egyező irányban: Ronald M. Sega és N. Jan Davis küldetésspecialisták; Franklin R. Chang-Diaz rakományparancsnok; Sergei K. Krikalev specialista és Kenneth S. Reightler Jr., pilóta. (Fotó: NASA)

1994. február: az STS-60 küldetés egyik étkezési szünetében őszibarack-sárgabarack gyümölcslevet fogyaszt Bolden, miközben fölötte Krikaljev orosz űrhajós pálcikával falatozik. (Fotó: NASA)

1994. február elején a Discovery űrsiklóval az orosz MIR űrállomást kellett megközelítenie. Egy évvel később az Atlantis űrsikló sikeresen dokkolt is az orosz űrbázishoz. (Fotó: NASA)

2009. július 17., az elő munkanap: Charles F. Bolden belép a NASA washingtoni irodájának ajtaján. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2009. szeptember 9.: Bolden sajtótájékoztatón a pár hónappal korábban szervizelt Hubble űrteleszkóp által készített új felvételeket mutatott be. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2011. február 24. Bolden a Discovery űrsikló utolsó útja előtt, a légteret ellenőrző helikopteren. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2011. május 31. Bolden és az utolsó útjára készülő Atlantis űrsikló. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2011. április 12.: a NASA igazgatója az utolsó útjára készülő Atlantis űrsikóval a háta mögött bejelenti, hogy mely múzeumokban fogják elhelyezni a nyugdíjazott űrrepülőgépeket. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2011. július 21.: az űrsiklókorszak vége. Bolden az utolsó, STS-135-ös küldetésről visszatért Atlantis űrsikló előtt sétál a Kennedy Űrközpont igazgatója, Robert Cabana társaságában. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2011. július 21. A NASA igazgatója az Atlantis visszatérését ünneplő tömegben. (Fotó: Nagy Attila / Index)

2011. szeptember 14. A NASA igazgatója bemutatja a sajtónak az űrügynökség új, jövőre vonatkozó terveit, az SLS rakétarendszert, amivel a Marsra szeretnének embert küldeni. (Fotó: Paul E. Alers / NASA)

2011. november 25.: Bolden mögött az az Atlas v rakéta látható, amivel másnap elindult a Curiosity rover a Mars felé. (Fotó: Paul E. Alers / NASA)

2012. június 13. Elon Musk, a SpaceX főnöke megmutatja a cége által tervezett és épített Dragon űrhajót a NASA igazgatójának, miután a Dragon sikeresen teljesítette első ember nélküli küldetését a Nemzetközi Űrállomásra. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2014. december 5: az Orion űrhajó első tesztrepülésén, miután három órával a start után az Orion sikeresen visszatért a Föld körüli próbakörről. (Fotó: Bill Ingalls / NASA)

2015. május 28. Bolden az építés alatt lévő James Webb Space Telescope (JWST) napsugázástól védő pajzsával pózol a Northrop Grumman gyárában. (Fotó: Northrop Grumman)