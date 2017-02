Nagyon ritka fehér szivárványt fotóztak a Balatonnál

Meglehetősen ritkán látható légköroptikai jelenséget látott olvasónk, Százados Miklós és családja vasárnap délután egykor, Siófokon, a Balaton partján. A tó lassan olvadozó jégpáncélja fölött az enyhén ködös, párafoszlányos levegőben fehér ívet vettek észre, olyasmit mint amit nyáron eső után sokan látnak, csak a szivárványtól eltérően ennek a jelenségnek nem voltak élénk színei.

A ködívként ismert jelenség leginkább földközelben, ködös időben vagy felhőkben figyelhető meg, a nap ilyenkor a megfigyelő háta mögül világítja meg a párás, ködös levegőt. A ködív a szivárványtól eltérően azért nem tűnik nagyon színesnek, mert a levegőben lévő, a fényt megtörő vízszemcsék sokkal kisebbek, mint eső esetén, a fény nem tud tökéletesen alkotóelemeire bomlani, így az ív külső részén csak halvány vörös, míg belül halvány kék szín vehető ki, vagy éppen azok sem.

A halványsága miatt fehér szivárványnak is nevezett ködív is lehet többgyűrűs, mint a szivárvány, valamint éjjel, holdfény mellett is észlelhető megfelelő légköri viszonyok mellett. A látott ív nagysága egyébként attól függ, milyen magasan jár a nap az égen: minél magasabban, annál laposabb a fehér szivárvány.

Magyarországon talán még nem is nagyon fotóztak fehér szivárványt, szerencsénkre Miklós úgy döntött, hogy a telefonjával készített képeket megosztja az Index olvasóival, így családján kívül mások is megcsodálhatják a különleges természeti jelenséget.